Timp de 90 de minute, în această seară, de la 20:30, cunoscutul jurnalist de la Pro TV, Mihai Dedu, va discuta la Fața la Joc cu Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, într-o ediție pe care nu trebuie să o ratați!

Mihai Dedu, invitat la Fața la Joc!

Fost atlet de performanță, Mihai Dedu va răspunde provocărilor celor doi jurnaliști și va povesti episoade unice pe care le-a trăit în sport. Nu vor lipsi rubricile speciale ale emisiunii, precum Întrebările-Fulger, iar voia bună și momentele de neuitat sunt asigurate!

Emisiunea o puteți vedea în direct pe VOYO SPORT 1, iar fragmente le puteți urmări pe site-ul Sport.ro.