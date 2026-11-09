Florinel Coman, la reunirea naționalei: "Nu m-am gândit să revin în România"

Aflat în ultimul an de contract cu Al Gharafa (Qatar), Coman a început să prindă mai multe minute la echipa de club, a și marcat în ultima etapă, iar Gică Hagi l-a readus la echipa națională, după ce la acțiunea precedentă a lipsit din cauza unei accidentări.

Întrebat dacă s-a gândit în ultima perioadă să revină în România pentru a evolua constant, Coman a răspuns ferm: "Nu!". Ulterior, fostul șeptar de la FCSB a explicat: "Nu m-am gândit. Am contract până în vară. Nu m-am gândit nici dacă vreau să continui în străinătate. N-am jucat foarte mult, dar acum, în ultima perioadă, am reușit din nou să joc. Nici n-am avut timp să mă gândesc. Am fost dintr-o parte în alta".

Coman: "Nu s-a pus problema niciodată ca Al Gharafa să mă lase să plec"

Coman a explicat prin ce a trecut în ultimele luni, a recunoscut că a vrut să schimbe echipa în vară, însă s-a lovit de refuzul clubului din Qatar.

"Am rămas la Al Gharafa pentru că nu s-a concretizat nimic. Nu s-a pus problema niciodată că mă vor lăsa să plec, dar interesul a fost clar din partea mea după acel meci din vară (n.r - la națională).

În vară nu am avut foarte multe minute jucate până la acea acțiune. Din fericire, am reușit să marchez atunci, să mă ridic la nivelul așteptărilor, iar după din nou am picat într-o alte stare pentru că n-am jucat foarte mult la echipa de club. Apoi, am revenit pe terne, mi s-au oferit mai multe minute, am reușit să marchez. Acum, am venit foarte bine pregătit mental. Avem aceste două meciuri și trebuie să ne montăm la munca de aici", a mai spus Coman.

Coman: "Drăguș nu se va mai opri după primul gol. Eu la FCSB? Am contract"

Coman a fost întrebat și dacă mai ia în calcul să revină la FCSB, mai ales că Gigi Becali l-a dorit în vară, iar prietenul Denis Drăguș a semnat și el cu formația roș-albastră.

"Mă bucur pentru Denis că a luat această decizie. Este greu la început. Nu îi va ușor la început, dar e un băiat ambițios, foarte puternic. După ce va marca primul gol, nu se va opri și își va ajuta colegii.

Eu? V-am spus, am contract. Cât am contract, nu am ce să vă spun. Unde să plec?", a mai spus Coman.

Coman: "Important e să sperăm până la capăt"

Coman a vorbit și despre cele două meciuri, cu Polonia și Bosnia, care vin după 4 eșecuri în Liga Națiunilor.

"Nu este o stare tocmai plăcută, dar mai sunt două meciuri și trebuie să ajungem montați la ora meciului pentru a obține o victorie. E clar suporterii că sunt supărați pe noi pentru că nu am reușit să le facem o bucurie. E clar că ne-am planificat altceva înaintea acestei grupe. Mai sunt două meciuri și important e să sperăm până la capăt.

Mister este la fel și ca antrenor, și ca selecționer. Nu este nicio diferență. Muncește foarte mult, are foarte multe idei. Important e să răspundem cu brio la ce ne cere. Important e să ajungem la momentul jocului pregătiți tactic, mental și fizic", a mai spus Coman.