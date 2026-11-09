Fanii fotbalului din Portugalia au primit o veste tristă pe parcursul zilei de miercuri, 5 noiembrie. Cristiano Ronaldo, cel mai important jucător din istoria primei reprezentative, și-a anunțat retragerea. CR7 a îmbrăcat preț de 23 de ani tricoul naționalei, iar despărțirea a fost una dificilă. Prin intermediul unui clip de 5 minute, atacantul și-a citit scrisoarea de adio și, implicit, și-a luat rămas bun de la fanii care l-au susținut în momentele petrecute la prima reprezentativă.
Rodrigo Mora nu vrea numărul 7 în naționala Portugaliei
S-a născut în 2007, cu un an înainte ca Cristiano Ronaldo să câştige primul său Balon de Aur cu Manchester United. Şi totuşi, Rodrigo Mora a avut ocazia să împartă vestiarul cu legendarul jucător portughez în ultimele luni.
Jucătorul format la academia din Porto apreciază acest privilegiu şi i-a adus un omagiu câştigătorului de cinci ori al Balonului de Aur într-un interviu acordat DAZN în acest weekend.
"Am fost foarte norocos să joc cu Cristiano şi să împart vestiarul cu el; este idolul tuturor. S-a retras din fotbalul internaţional, iar Portugalia este incredibil de recunoscătoare pentru tot ce a făcut", a spus el.
Când a fost întrebat despre posibilitatea de a-i lua tricoul numărul 7 lui Cristiano Ronaldo, Rodrigo Mora nu a dat un răspuns imediat: "Nu, nu, nu, nu, nici nu mă gândesc la asta, este mult prea mult, 86 e bine", a adăugat el.
După 22 de ani petrecuţi în tricoul naţionalei Portugaliei, Cristiano Ronaldo a anunţat joi că îşi încheie cariera internaţională. Câştigătorul Balonului de Aur de cinci ori părăseşte naţionala cu un bilanţ de 146 de goluri în 234 de meciuri.
- 38 milioane de euro este cota lui Rodrigo Mora