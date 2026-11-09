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Fanii fotbalului din Portugalia au primit o veste tristă pe parcursul zilei de miercuri, 5 noiembrie. Cristiano Ronaldo, cel mai important jucător din istoria primei reprezentative, și-a anunțat retragerea. CR7 a îmbrăcat preț de 23 de ani tricoul naționalei, iar despărțirea a fost una dificilă. Prin intermediul unui clip de 5 minute, atacantul și-a citit scrisoarea de adio și, implicit, și-a luat rămas bun de la fanii care l-au susținut în momentele petrecute la prima reprezentativă.

Rodrigo Mora nu vrea numărul 7 în naționala Portugaliei

S-a născut în 2007, cu un an înainte ca Cristiano Ronaldo să câştige primul său Balon de Aur cu Manchester United. Şi totuşi, Rodrigo Mora a avut ocazia să împartă vestiarul cu legendarul jucător portughez în ultimele luni.

Jucătorul format la academia din Porto apreciază acest privilegiu şi i-a adus un omagiu câştigătorului de cinci ori al Balonului de Aur într-un interviu acordat DAZN în acest weekend.

"Am fost foarte norocos să joc cu Cristiano şi să împart vestiarul cu el; este idolul tuturor. S-a retras din fotbalul internaţional, iar Portugalia este incredibil de recunoscătoare pentru tot ce a făcut", a spus el.

Când a fost întrebat despre posibilitatea de a-i lua tricoul numărul 7 lui Cristiano Ronaldo, Rodrigo Mora nu a dat un răspuns imediat: "Nu, nu, nu, nu, nici nu mă gândesc la asta, este mult prea mult, 86 e bine", a adăugat el.

După 22 de ani petrecuţi în tricoul naţionalei Portugaliei, Cristiano Ronaldo a anunţat joi că îşi încheie cariera internaţională. Câştigătorul Balonului de Aur de cinci ori părăseşte naţionala cu un bilanţ de 146 de goluri în 234 de meciuri.

38 milioane de euro este cota lui Rodrigo Mora

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