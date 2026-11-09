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Echipa națională de fotbal a României speră că va da uitării primele meciuri din UEFA Nations League. „Tricolorii” mai au două meciuri de disputat în Liga B, cu Polonia și Bosnia.

Matei Ilie, fără perdea după meciurile echipei naționale

Primele patru dueluri au dus la patru înfrângeri, spre surprinderea tuturor specialiștilor. Cum ultima impresie contează, România poate avea două meciuri bune în finalul campaniei de UEFA Nations League.

Același lucru și-l dorește și Matei Ilie. Revenit la echipa națională, fundașul central de la Kasimpasa a recunoscut că luna trecută toți jucătorii au fost afectați de rezultatele slabe.

Tânărul internațional e optimist că Gică Hagi va reuși să își impună filosofia, iar ultimele două partide vor aduce puncte în dreptul primei reprezentative a Românie.

„(n.r. - Răspunsul pentru critici) Eu ascult părerile celor din fenomen. Părerile antrenorului, tatălui meu și încerc să iau pozitiv din asta. După fiecare meci vorbesc cu tata. Nu este extrem de critic, dar nici nu mă laudă. E o discuție constructivă cu el.

(n.r. - Hagi) Ne-a spus din prima zi că trebuie să fim încrezători, să credem în ceea ce pregătim. Normal, te apasă când nu ai rezultate și ești criticat. Toți am plecat acasă supărați, dar a trebuit să o luăm de la 0, să ștergem tot ce s-a întâmplat la ultima acțiune.

Eu cred că domnul Hagi este cel mai în măsură de a lua niște decizii și de a ne învăța ce vrea dânsul să jucăm. Nu cred că au fost experimente, putem juca în orice sistem, trebuie să știm să le facem pe ambele”, a declarat Matei Ilie.