VIDEO Matei Ilie, fără perdea după meciurile echipei naționale: „Gică Hagi este cel mai în măsură”

Matei Ilie, fără perdea după meciurile echipei naționale: „Gică Hagi este cel mai în măsură” Nationala
SPORT.RO
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Matei Ilie a prefațat ultimele meciuri din UEFA Nations League.

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Matei IlieEchipa NationalaNations LeagueGica Hagi
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Matei Ilie
Matei Ilie / Foto - Gabriel Chirea
Matei Ilie, CFR Cluj / Foto: Imago Images
Matei Ilie, CFR Cluj / Foto: Imago Images
Matei Ilie | Cupa României, Rapid București - CFR Cluj (06.12.2023) | Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
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Echipa națională de fotbal a României speră că va da uitării primele meciuri din UEFA Nations League. „Tricolorii” mai au două meciuri de disputat în Liga B, cu Polonia și Bosnia.

Matei Ilie, fără perdea după meciurile echipei naționale

Primele patru dueluri au dus la patru înfrângeri, spre surprinderea tuturor specialiștilor. Cum ultima impresie contează, România poate avea două meciuri bune în finalul campaniei de UEFA Nations League.

Același lucru și-l dorește și Matei Ilie. Revenit la echipa națională, fundașul central de la Kasimpasa a recunoscut că luna trecută toți jucătorii au fost afectați de rezultatele slabe.

Tânărul internațional e optimist că Gică Hagi va reuși să își impună filosofia, iar ultimele două partide vor aduce puncte în dreptul primei reprezentative a Românie.

„(n.r. - Răspunsul pentru critici) Eu ascult părerile celor din fenomen. Părerile antrenorului, tatălui meu și încerc să iau pozitiv din asta. După fiecare meci vorbesc cu tata. Nu este extrem de critic, dar nici nu mă laudă. E o discuție constructivă cu el.

(n.r. - Hagi) Ne-a spus din prima zi că trebuie să fim încrezători, să credem în ceea ce pregătim. Normal, te apasă când nu ai rezultate și ești criticat. Toți am plecat acasă supărați, dar a trebuit să o luăm de la 0, să ștergem tot ce s-a întâmplat la ultima acțiune.

Eu cred că domnul Hagi este cel mai în măsură de a lua niște decizii și de a ne învăța ce vrea dânsul să jucăm. Nu cred că au fost experimente, putem juca în orice sistem, trebuie să știm să le facem pe ambele”, a declarat Matei Ilie.

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Lista convocărilor lui Gică Hagi

PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

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