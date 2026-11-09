Titular meci de meci în Polonia și văzut noul portar titular al României după problemele acuzate de Ionuț Radu, Otto Hindrich a fost titular la Legia, duminică, în eșecul suferit pe teren propriu contra lui Rakow, scor 2-4.

Otto Hindrich a încasat 4 de la Rakow și a greșit la un gol. Ce a spus Marek Papszun după meci

Deși a avut și câteva parade importante pe parcursul meciului, Hindrich a gafat la golul de 2-1 reușit de Rakow prin Erick Otieno. Fostul goalkeeper de la CFR Cluj a pasat direct la un adversar și le-a permis oaspeților să revină în avantaj.

Marek Papszun (52 de ani), antrenorul Legiei, spunea înaintea meciului că se așteaptă ca Hindrich să fie titularul României în meciul cu Polonia. După joc, tehnicianul a criticat eroarea de la golul de 2-1 al lui Rakow, însă a recunoscut că românul a salvat echipa în multe alte jocuri.

"Otto a exagerat puțin în acea situație. Deveniserăm deja cam prea încrezători, pentru că se vedea că traversam o perioadă bună de joc. Dar astfel de greșeli se întâmplă. Otto ne-a salvat de multe ori, iar astăzi a greșit într-un moment decisiv, sunt de acord", a spus Papszun.

VIDEO Gafa lui Hindrich din Legia - Rakow 2-4