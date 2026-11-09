Titular meci de meci în Polonia și văzut noul portar titular al României după problemele acuzate de Ionuț Radu, Otto Hindrich a fost titular la Legia, duminică, în eșecul suferit pe teren propriu contra lui Rakow, scor 2-4.
Otto Hindrich a încasat 4 de la Rakow și a greșit la un gol. Ce a spus Marek Papszun după meci
Deși a avut și câteva parade importante pe parcursul meciului, Hindrich a gafat la golul de 2-1 reușit de Rakow prin Erick Otieno. Fostul goalkeeper de la CFR Cluj a pasat direct la un adversar și le-a permis oaspeților să revină în avantaj.
Marek Papszun (52 de ani), antrenorul Legiei, spunea înaintea meciului că se așteaptă ca Hindrich să fie titularul României în meciul cu Polonia. După joc, tehnicianul a criticat eroarea de la golul de 2-1 al lui Rakow, însă a recunoscut că românul a salvat echipa în multe alte jocuri.
"Otto a exagerat puțin în acea situație. Deveniserăm deja cam prea încrezători, pentru că se vedea că traversam o perioadă bună de joc. Dar astfel de greșeli se întâmplă. Otto ne-a salvat de multe ori, iar astăzi a greșit într-un moment decisiv, sunt de acord", a spus Papszun.
VIDEO Gafa lui Hindrich din Legia - Rakow 2-4
Hindrich a ajuns la 15 goluri încasate în cele 14 meciuri în care a apărat poarta Legiei Varșovia. Echipa sa ocupă locul 3 în Ekstraklasa.
Târnovanu și Laurențiu Popescu, celelalte variante ale lui Hagi
Hindrich a strâns până acum 4 meciuri la echipa națională, toate sub comanda noului selecționer Gică Hagi. În Liga Națiunilor, portarul de la Legia a fost între buturi la eșecurile cu Polonia (0-6) și Suedia (0-1).
Ștefan Târnovanu și Laurențiu Popescu revin la echipa națională, după ce la precedenta acțiune nu au fost convocați.
Lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia
PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);
FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);
MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);
ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).