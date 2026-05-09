FCSB mai are de jucat două meciuri în play-out, cu Unirea Slobozia și FC Hermannstadt, iar ulterior va avea programat primul meci de baraj pentru Conference League, cel mai probabil contra lui FC Botoșani, următoarea clasată din play-out cu licență europeană.

FCSB, șanse mici să îl aibă pe Daniel Bîrligea la barajul pentru Conference League

Cu două săptămâni înaintea primei lupte pentru Conference League, Mihai Stoica le-a oferit o veste proastă fanilor lui FCSB: "Bîrligea nu cred că va fi la baraje", a spus oficialul campioanei, la Prima Sport.

Bîrligea a acuzat o accidentare la coapsă pe 26 martie, la eșecul României contra Turciei (0-1) din play-off-ul pentru Cupa Mondială. De atunci, atacantul nu a mai fost în lotul lui FCSB.

Daniel Bîrligea a marcat 13 goluri și a oferit 6 pase decisive în cele 37 de meciuri pe care le-a strâns la FCSB în acest sezon

Bucureștenii erau încrezători că Bîrligea va reveni pe teren măcar la finala barajului pentru Conference League, programată pe 29 mai. Rămâne de văzut dacă FCSB va continua să mizeze pe David Miculescu în poziția de număr 9 sau va apela la alte variante, precum Mamadou Thiam sau Alexandru Stoian.

Învingătoarea primului duel din barajul pentru Conference League va înfrunta în finală, cel mai probabil, ocupanta locului 4, în deplasare. Pentru această poziție se luptă Dinamo și Rapid.