Alanyaspor s-a impus cu 3-1 în fața lui Kayserispor, într-un meci din runda 33 a campionatului Turciei.

Echipa lui Ianis Hagi a marcat prin Elia (7'), Hadergjonaj (40') din penalty și Kaya (61'), în timp ce formația adversă a punctat prin Benes (13').

Ianis Hagi, din nou rezervă: ce notă a primit fotbalistul român

Mijlocașul român a intrat pe teren în minutul 71 al partidei, în locul lui Kaya. Ianis Hagi nu s-a remarcat până la finalul partidei și a fost notat de specialiștii de la Sofa Score cu 6,7, dup ce a bifat 23 de minute.

Fotbalistul de 27 de ani a intrat tot de pe bancă și în remiza, scor 0-0, din runda trecută cu Antalyaspor, iar atunci a bifat 14 minute.

Ianis Hagi a jucat ultimul meci ca titular pentru echipa din Turcia pe 4 aprilie, într-un meci cu Gaziantep, când fotbalistul român a ieșit accidentat în minutul 40.

Ianis Hagi are cinci goluri și două pase decisive în 29 de partide jucate pentru Alanyaspor.

Mijlocașul de 27 ani este cotat la 1,6 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.