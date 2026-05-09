Simona Halep a reacționat după ce Sorana Cîrstea ”a răpus” liderul WTA: ”Fabulos!”

Simona Halep a reacționat după ce Sorana Cîrstea ”a răpus” liderul WTA: ”Fabulos!” Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea a obținut o victorie fantastică în fața liderului WTA, Aryna Sabalenka, scor 2-6, 6-3, 7-5, în turul trei al turneului de la Roma. 

TAGS:
Sorana CirsteaSimona HalepWTA RomaAryna Sabalenka
Din articol

Românca s-a calificat astfel în optimile de finală acolo unde o va întâlni pe jucătoarea din Cehia, Linda Noskova (13 WTA). Meciul se va disputa luni, 11 mai. 

Simona Halep: ”E un rezultat fabulos pentru Sorana că a câștigat contra numărului 1 mondial!”

  • Sorana cirstea 2
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

După un prim set controlat de jucătoarea din Belarus, Sorana Cîrstea a reușit o revenire de senzație și s-a impus în decisiv cu 7-5.

Victoria obținută de Sorana Cîrstea în fața Arynei Sabalenka reprezintă prima din cariera sa împotriva unui număr 1 mondial. 

Fostul lider WTA, Simona Halep, care s-a retras din tenis în urmă cu doi ani, a felicitat-o pe Sorana Cîrstea pentru rezultatul obținut la WTA Roma. Halep este de părere că Sorana Cîrstea a scăpat de presiunea competiției și acum practică cel mai bun tenis al său. 

E un rezultat fabulos că a câștigat contra numărului 1 mondial. Sorana mereu a jucat bine și se pare că anul acesta joacă și mai bine.

Poate că a scăpat de presiune și de tot ceea ce înseamnă jocul la nivel înalt. O felicit și îi doresc mult succes în continuare”, a spus Simona Halep, potrivit Prosport.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Actorul Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani. Ar fi suferit un infarct pe platoul de filmare
Actorul Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani. Ar fi suferit un infarct pe platoul de filmare
ULTIMELE STIRI
”U” Cluj - Rapid 1-0 | ”Șepcile Roșii”, la un punct de liderul Universitatea Craiova
”U” Cluj - Rapid 1-0 | ”Șepcile Roșii”, la un punct de liderul Universitatea Craiova
Mirel Rădoi bifează o nouă înfrângere pe banca lui Gaziantep
Mirel Rădoi bifează o nouă înfrângere pe banca lui Gaziantep
Ianis Hagi, ieșit din schemă: ce notă a primit după meciul din Turcia
Ianis Hagi, ieșit din schemă: ce notă a primit după meciul din Turcia
Detaliul care i-a scăpat lui Cristi Chivu! Răspunsul sincer în fața italienilor: „Nu știu ce să zic”
Detaliul care i-a scăpat lui Cristi Chivu! Răspunsul sincer în fața italienilor: „Nu știu ce să zic”
Cu Ionuț Radu titular, Celta Vigo a învins-o pe Atletico Madrid! Nota primită de român
Cu Ionuț Radu titular, Celta Vigo a învins-o pe Atletico Madrid! Nota primită de român
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dacia a prezentat noul Logan! Cum arată și cât costă ”cel mai puternic de până acum”

Dacia a prezentat noul Logan! Cum arată și cât costă ”cel mai puternic de până acum”

Surpriză uriașă: vor să-l transfere pe Kylian Mbappe!

Surpriză uriașă: vor să-l transfere pe Kylian Mbappe!

Am aflat cele două echipe calificate în finala Cupei României la handbal feminin! Ce s-a întâmplat în Râmnicu Vâlcea - Baia Mare și în Craiova - Gloria Bistrița

Am aflat cele două echipe calificate în finala Cupei României la handbal feminin! Ce s-a întâmplat în Râmnicu Vâlcea - Baia Mare și în Craiova - Gloria Bistrița

Reacția portughezilor după surpriza anunțată de Gică Hagi în lotul României

Reacția portughezilor după surpriza anunțată de Gică Hagi în lotul României

E gata! Iranienii i-au învins pe americani

E gata! Iranienii i-au învins pe americani

Răsturnare de situație: FCSB primește o lovitură dură înaintea barajului pentru Conference League

Răsturnare de situație: FCSB primește o lovitură dură înaintea barajului pentru Conference League



Recomandarile redactiei
”U” Cluj - Rapid 1-0 | ”Șepcile Roșii”, la un punct de liderul Universitatea Craiova
”U” Cluj - Rapid 1-0 | ”Șepcile Roșii”, la un punct de liderul Universitatea Craiova
Mirel Rădoi bifează o nouă înfrângere pe banca lui Gaziantep
Mirel Rădoi bifează o nouă înfrângere pe banca lui Gaziantep
Ianis Hagi, ieșit din schemă: ce notă a primit după meciul din Turcia
Ianis Hagi, ieșit din schemă: ce notă a primit după meciul din Turcia
Cu Ionuț Radu titular, Celta Vigo a învins-o pe Atletico Madrid! Nota primită de român
Cu Ionuț Radu titular, Celta Vigo a învins-o pe Atletico Madrid! Nota primită de român
Cristi Chivu, întrebat direct despre Jose Mourinho după meciul cu Lazio: „Cuvintele lui?”
Cristi Chivu, întrebat direct despre Jose Mourinho după meciul cu Lazio: „Cuvintele lui?”
Alte subiecte de interes
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Iga Swiatek, peste Simona Halep! Poloneza a reușit inimaginabilul, în finala de la Roma
Iga Swiatek, peste Simona Halep! Poloneza a reușit inimaginabilul, în finala de la Roma
Set la zero! Sorana Cîrstea s-a distrat în turul al doilea de la Roma
Set la zero! Sorana Cîrstea s-a distrat în turul al doilea de la Roma
CITESTE SI
Ilie Bolojan: ”Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism”

stirileprotv Ilie Bolojan: ”Ani la rând, în România a supraviețuit un mecanism de putere cu rădăcini adânci în comunism”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Liderul senatorilor AUR: „Guvernul Bolojan a provocat una dintre cele mai grave crize economice din ultimii ani”

stirileprotv Liderul senatorilor AUR: „Guvernul Bolojan a provocat una dintre cele mai grave crize economice din ultimii ani”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!