Simona Halep a reacționat după ce Sorana Cîrstea ”a răpus” liderul WTA: ”Fabulos!”

Românca s-a calificat astfel în optimile de finală acolo unde o va întâlni pe jucătoarea din Cehia, Linda Noskova (13 WTA). Meciul se va disputa luni, 11 mai.

După un prim set controlat de jucătoarea din Belarus, Sorana Cîrstea a reușit o revenire de senzație și s-a impus în decisiv cu 7-5.

Victoria obținută de Sorana Cîrstea în fața Arynei Sabalenka reprezintă prima din cariera sa împotriva unui număr 1 mondial.

Fostul lider WTA, Simona Halep, care s-a retras din tenis în urmă cu doi ani, a felicitat-o pe Sorana Cîrstea pentru rezultatul obținut la WTA Roma. Halep este de părere că Sorana Cîrstea a scăpat de presiunea competiției și acum practică cel mai bun tenis al său.

”E un rezultat fabulos că a câștigat contra numărului 1 mondial. Sorana mereu a jucat bine și se pare că anul acesta joacă și mai bine.

Poate că a scăpat de presiune și de tot ceea ce înseamnă jocul la nivel înalt. O felicit și îi doresc mult succes în continuare”, a spus Simona Halep, potrivit Prosport.