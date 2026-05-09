Detaliul care i-a scăpat lui Cristi Chivu! Răspunsul sincer în fața italienilor: „Nu știu ce să zic"

Cristi Chivu a discutat la conferința de presă de după victoria cu Lazio (3-0) despre dispariția lui Evaristo Beccalossi.

Inter Milano a învins-o pe Lazio cu 3-0, la Roma, și pregătește finala Cupei Italiei programată miercuri seară. Echipa pregătită de Cristi Chivu a prestat un joc sigur contra capitolinilor.

Chivu, despre Beccalossi

În timpul conferinței de presă de la Stadio Olimpico, jurnaliștii l-au întrebat pe tehnicianul român dacă a fost surprins de faptul că nu a existat un minut de reculegere în memoria fostului jucător de legendă al clubului, Evaristo Beccalossi. Antrenorul a oferit un răspuns direct.

„La acest lucru nu mă gândisem. Să pierdem o persoană dragă nouă, care a făcut istorie pentru Inter, ne provoacă mare regret, transmitem condoleanțe familiei și întregii lumi Inter. Ne-a fost mereu aproape, nu sunt în măsură să decid în privința momentelor de reculegere și nu știu ce să zic. Ne-am gândit mereu la el de când am aflat vestea, l-am apreciat mereu”, a spus Cristi Chivu.

