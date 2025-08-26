Oficialul a subliniat că "brandul Steaua e frumos și e al armatei" și a prezentat singura soluție pe care o vede pentru ca echipa din Ghencea să ajungă din nou în prima ligă: atragerea unui investitor privat printr-un contract "solid", menit să prevină o situație similară cu cea din trecut.



Moșteanu a pornit discuția de la un principiu ferm: performanța în fotbal nu se poate face pe bani publici. "Planul l-am mai spus și am mai făcut pași în sensul ăsta. Dacă vrei să faci performanță în fotbal, nu poți să faci pe bani publici. Ar fi nedrept să bagi foarte mulți bani într-o echipă care se bate la titlu sau la cupe europene", a punctat ministrul.



"Nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat în povestea veche"

Șeful de la Apărare a explicat că, deși echipa are un stadion modern, promovarea și performanța pot veni doar dintr-un parteneriat cu mediul privat, însă cu măsuri de siguranță clare pentru a proteja marca istorică.



"Brandul Steaua e frumos și trebuie să rămână al armatei. Lângă el trebuie să vină un investitor cu un contract solid, cu disponibilitatea de a investi, pentru că este un business fotbalul", a transmis Moșteanu.



Acesta a făcut o referire directă la episodul care a dus la litigiul cu finanțatorul FCSB, Gigi Becali, și a promis că istoria nu se va mai repeta. "Noi printr-un contract solid ne asigurăm că nu se va mai întâmpla ce s-a întâmplat în povestea veche a lui Gigi Becali. Brandul rămâne al armatei. În cazul în care investitorul nu își respectă niște obligații, brandul rămâne al armatei, el își vede de drum. Eu nu sunt de acord să finanțez o echipă de fotbal cu bani publici și cred că asta e singura cale către performanță", a mai spus el.



Moșteanu a încheiat pe un ton nostalgic, amintindu-și de gloria europeană a Stelei și setând obiectivul final al proiectului său: "Nu văd niciun sens să bagi într-un brand atât de frumos să fie primul în divizia a doua. Nu, trebuie să fie primul în divizia I, să aibă contract solid, să aibă management privat. Cred cu tărie că asta e soluția prin care să readucem performanța, să aducem din nou întreaga Românie în fața televizoarelor ca-n copilăria mea".

