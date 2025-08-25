Anamaria Prodan a comentat forma slabă pe care campioana FCSB o traversează în acestă primă parte a sezonului, atât în campionat, cât și în cupele europene.

Anamaria Prodan: ”Aceiași antrenorii au făcut istorie!”

Renumita agentă susține că astfel de perioade apar la orice echipă și este vorba doar despre un blocaj mental. Întrebată dacă Gigi Becali ar trebui să se gândească la schimbarea lui Elias Charalambous și a lui Mihai Pintilii, Anamaria Prodan a negat vehement.

”Cred că e un blocaj mental. Dacă mă întrebi pe mine, e o chestie... nu cred în ideea că schimbăm antrenorul. Uită-te la CFR: au schimbat antrenorul, deci nu e asta.

Aceiași jucători și antrenor care azi iau bătaie, ce au făcut acum câteva luni? Istorie! În orice echipă de pe Pământul ăsta se întâmplă”, a spus Anamaria Prodan la Fața la Joc.

