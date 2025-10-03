Într-un comunicat tranșant, noul șef din Ghencea cere o schimbare profundă de mentalitate, insistând că gloria trecută a clubului nu mai poate acoperi lipsa de acțiune din prezent.



Danilof a subliniat nevoia urgentă de modernizare și de responsabilizare la toate nivelurile, de la conducere până la sportivi și aparatul administrativ.



"Nu putem cere rezultate cu o mentalitate veche"



Comandantul a pus punctul pe "i" încă de la începutul discursului său, afirmând că istoria trebuie să fie un reper, nu o justificare pentru stagnare.



"Istoria este cea care ne dă privilegiul de a fi mândri, însă prezentul este cel care ne defineşte. Trecutul nostru este un reper, dar nu mai poate rămâne o scuză pentru lipsa de acţiune. Nu mai putem să ne raportăm în mod dezechilibrat doar la ceea ce a fost. Nu le putem cere sportivilor rezultate de nivelul anului 2026 dacă rămânem ancoraţi într-o perpetuă melancolie a rezultatelor trecute. E timpul să construim o cultură a responsabilităţii, a respectului şi a colaborării", a transmis Danilof.



Acesta a avut mesaje directe pentru fiecare componentă a clubului. Managerilor le-a amintit că "performanţa sportivilor reflectă implicarea conducerii", sportivilor le-a promis sprijin real, nu doar declarativ, iar angajaților din administrație le-a transmis că se va căuta valorificarea competențelor fiecăruia.



Unul dintre cele mai importante pasaje ale comunicatului s-a adresat suporterilor, cărora le-a recunoscut dezamăgirile din ultimii ani și le-a propus un nou început, bazat pe onestitate.



"Ştim ce aşteptaţi. Ştim şi că în ultimii ani au existat momente de ruptură, confuzie şi dezamăgire. Este timpul să refacem parteneriatul nostru pe baze oneste, fără iluzii şi fără promisiuni neacoperite. Avem nevoie unii de ceilalţi", a mai spus noul comandant al CSA Steaua.

