Clubul patronat de Gigi Becali a făcut apel la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), după ce solicitarea de a înregistra marca "FCSB Steaua" a fost respinsă. Consecința imediată a acestui demers este una de maximă importanță: procesul cu CSA Steaua este acum suspendat.



Adrian Căvescu, avocatul vicecampioanei, a explicat strategia și a oferit detalii despre noua înfățișare din acest război al orgoliilor. Decizia EUIPO de a respinge cererea a venit pe fondul unei posibile confuzii cu o altă entitate, ACS "Steaua Noua Generație", o academie din București.



"Ce bani a produs acea marcă?"



Reprezentantul legal al FCSB a atacat în termeni duri dovezile prezentate de cealaltă parte, susținând că acestea nu demonstrează o utilizare comercială reală a mărcii.



"Am făcut apel la Comisia de Apel a EUIPO. Până la soluționarea lui, speța cu CSA este suspendată. Am invocat faptul că marca nu a fost folosită. Alea nu sunt probe de folosire! Ce bani a produs acea marcă?", a spus Adrian Căvescu pentru Fanatik.



Avocatul s-a amuzat de natura probelor depuse la dosar de Steaua Noua Generație, oferind un exemplu elocvent: "Au pus factură de la cumpărarea unui Volkswagen Passat CC în 2018, la nu știu ce turneu prin Bulgaria: 'Asociația a cumpărat o mașină pentru transportul fotbaliștilor'. Pe bune? Astea sunt mărci comerciale! Tu trebuie să faci dovada încasărilor, nu sunt mărci de panoplie", a conchis acesta.



Miza acestui apel este uriașă. Un eșec în fața celor de la "Steaua Noua Generație" ar anula complet demersul FCSB și ar închide, implicit, și procesul cu CSA Steaua. Chiar și așa, Căvescu avertizează că drumul este lung: "Dacă vom pierde, se va respinge cu totul marca. Oricum, și dacă apelul nostru va fi respins, vom merge la Geneva și vom face recurs la Tribunalul Uniunii Europene. Va mai dura ani de zile".

