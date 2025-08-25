Echipa calificată în faza principală a competiției va fi decisă joi, de la 21:30, după meciul de la București. Meciul va fi transmis LIVE pe PRO TV și VOYO.

Gigi Becali i-a uimit pe scoțieni înainte de returul cu Aberdeen

În ultima rundă din Superliga României, FCSB a pierdut cu FC Argeș, scor 0-2, iar la finalul jocului, Gigi Becali, patronul campioanei Superligii, și-a criticat dur mai mulți jucători. Denis Alibec, Dennis Politic, Octavian Popescu au fost printre jucătorii criticați dur de Becali.

Scoțienii au văzut ce a spus Bcali după meci și au reacționat.

”Patronul lui FCSB, Gigi Becali, a făcut niște declarații incendiare la adresa a trei dintre jucătorii săi care trec printr-o perioadă slabă, înaintea manșei retur din play-off-ul Europa League împotriva celor de la Aberdeen. L-a acuzat pe unul dintre ei că DOARME (n.r. scoțienii au scris cu majuscule) pe teren.

În timp ce Aberdeen a decis să amâne meciul din campionat cu Dundee United pentru a avea mai mult timp de pregătire înaintea returului de la București, startul de sezon al lui FCSB continuă să fie mizerabil, cu o înfrângere în fața celor de la FC Argeș.

Controversatul patron și fost politician Gigi Becali, cunoscut pentru faptul că se implică direct în alcătuirea echipei, i-a criticat public pe Denis Alibec, Dennis Politic și Octavian Popescu”, a scris Daily Record.

Ce a spus Gigi Becali după meci

"Fotbalul se joacă bărbătește, în viteză. Am greșit și eu. Decât să-l bagi pe Politic, care nu joacă nimic, mai bine îl lași pe Olaru. El mai joacă ceva. Mai bine îl lași pe Cisotti că tot face ceva, decât pe Octavian Popescu. Altă greșeală pe care am făcut-o e că Thiam trebuia să joace la început. Mi-au zis că Thiam e obosit, că abia a venit.



Nu poți să câștigi un meci cu un singur jucător în teren, cu Tănase. Nu poate să joace doar Tănase pe teren. Au mai jucat și Toma și Lixandru. Dar nu poți să câștigi un meci cu Tănase, Toma și Lixandru. Uite-l pe Alibec! Dă, bă, gol! De asta te-am luat, să dai gol. Nu poți să scapi singur cu portarul și să nu dai gol. Ăsta e sport de bărbați, nu e trichi-trichi cu mingea.



Nu poți să dormi pe teren și să fii fotbalist (n.r despre Politic). Nu știu dacă Politic e fotbalist. Dacă dormi pe teren nu e bine. Mai bine jucam în 10 decât să jucăm cu Politic! Și decât să intre Octavian Popescu, mai bine jucam în 10. Nu există scuză! Nu ai voie să te bată FC Argeș", a declarat Gigi Becali, pentru Digi Sport.

