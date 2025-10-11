Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a reaprins speranțele fanilor din Ghencea și a transmis un mesaj care îi dă fiori lui Gigi Becali. Șeful de la MApN a confirmat că se caută un partener privat pentru ca echipa Armatei să poată, în sfârșit, să promoveze, anunțând o nouă eră pentru clubul militarilor.



MApN caută partener pentru Liga 1



Deși a obținut de două ori pe teren dreptul de a urca pe prima scenă a fotbalului românesc, în 2023 și 2025, CSA Steaua a fost blocată de forma de organizare. Acum, Ionuț Moșteanu, noul șef al Ministerului Apărării, insistă că acest lucru trebuie să se schimbe și că obiectivul este clar: performanța la cel mai înalt nivel.



Moșteanu a subliniat că ministerul este gata să deschidă porțile unui investitor privat, o veste care ar trebui să-l îngrijoreze pe Gigi Becali, finanțatorul FCSB. O echipă "Steaua" cu drept de promovare, cu palmaresul istoric și cu sprijin financiar privat ar deveni instantaneu o rivală de temut pentru echipa acestuia.



"Știm ce înseamnă Steaua, este un mare simbol pentru toată națiunea, nu doar pentru armată. Vrem ca Steaua să facă performanță și să intre în Liga 1. Însă suntem deschiși la un parteneriat. Avem infrastructură sportivă mare. Vorbesc și de stadion. Nu se pune problema să renunțăm la marcă", a transmis ministrul pentru profit.ro.



Schimbarea este deja în curs la clubul din Ghencea. Moșteanu l-a numit recent pe colonelul Eduard Danilof la conducerea CSA, un ofițer cu experiență vastă, semnalând că intențiile de a restructura și de a atinge obiectivele sunt cât se poate de serioase. În acest moment, Steaua se află pe loc de play-off în Liga 2, gata să profite de orice oportunitate de a-și îndeplini visul.

