Meciuri cu spectatori in tribune dupa 1 octombrie!? Ministrul Ionut Stroe a facut anuntul: "Am discutat cu premierul chiar si in sedinta de guvern!"

Fanii din Romania nu au deocamdata acces pe stadioane.

Ionut Stroe, Ministrul Tineretului si Sportului, a declarat ca dupa 1 octombrie, in functie de evolutia cazuri de COVID-19 in tara, guvernul va putea discuta despre punerea in aplicare a unui plan in care fanii sa aiba voie pe stadioane.

"Astazi am discutat cu premierul chiar si in sedinta de guvern, 1 octombrie va fi data cu care vom avansa eventual un scenariu mai optimist. Va spun sincer, vreau pana la 1 octombrie sa terminam si dicutiile si cu organizatorii de competitii si cu cluburile care organizeaza aceste partide. Apropo de accesul la spectacole, pentru ca mare parte a responsabilitatilor ei o vor purta, pentru ca depinde foarte mult cum iti organizezi accesul la stadion. La fel de respectarea locurilor in tribune. Depinde foarte foarte mult si de suporteri", a declarat Ionut Stroe la DigiSport.