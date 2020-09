FC Arges - UTA Arad, LIVE TEXT de la ora 18:00 | Duelul nou-promovatelor in Liga 1! UTA, fara victorie in fata lui FC Arges in ultimii 3 ani!

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Unul dintre cele mai tari dueluri din sezonul trecut al Ligii a 2-a va fi pus in scena in aceasta dupa-amiaza. Nou-promovatele FC Arges si UTA Arad se intalnesc in a treia etapa a Ligii 1.

Cele doua echipe nu au reusit sa castige niciun meci in noul sezon. FC Arges a fost invinsa in primele doua etape de FC Botosani, scor 3-2, si Gaz Metan Medias, scor 2-0.

De cealalta parte, UTA Arad este neinvinsa in Liga 1, reusind doua rezultate de egalitate, 1-1 cu Viitorul si 0-0 cu FC Voluntari.

In confruntarile directe, care au avut loc in ultimii 3 ani in Liga a 2-a, echipa lui Ionut Badea s-a impus de 4 ori, iar alte doua partide s-au incheiat la egalitate, aradenii nereusind sa castige niciunul dintre meciurile disputate contra pitestenilor.

Partida dintre FC Arges si UTA Arad este programata astazi, de la ora 18:00, si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.