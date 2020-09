Cand vom avea fani pe stadioane?! ANUNTUL DE ULTIMA ORA al ministrului Ionut Stroe

Ionut Stroe a declarat ca guvernul lucreaza la o strategie pentru ca fanii din Romania sa revina la stadioane.

O decizie ar urma sa fie luata dupa Super Cupa Europei disputata pe 24 septembrie la Budapesta si la care fanii vor avea acces pe stadioane. Ministrul Ionut Stroe a vorbit la Iasi intr-o conferinta de presa despre posbilitatea ca fanii sa revina la stadioane. El a spus ca lucreaza la acest scenariu, dar nu stie exact cand se va intampla acest lucru.

"Nu va ascund faptul ca lucram la acest scenariu. Exista un cadru pe care il realizam, apropo de modul cum se pot organiza aceste competitii si mai ales de momentul de sosire si de plecare de la stadion. Sunt zone cu risc epidemiologic ridicat pentru ca vorbim de mii de oameni adunati in acelasi timp pe un stadion. Modalitatea de asezare a suporterilor in tribune se poate face extrem de usor in baza unei rezervari online, exact cum se rezerva biletele la cinematograf.

In primul rand noi, care facem acest scenariu trebuie sa oferim cadrul legal. Este si responsabilitatea organizatorului, pentru ca degeaba facem aceste norme daca la un spectacol cu 5.000 de spectatori acestea nu se respecta. Clubul organizator trebuie sa se asigure ca are suficienti stewarzi, ca poate sa faca accesul etapizat, pe parcusul mai multor ore. Nu in ultimul rand exista responsabilitatea si constientizarea spectatorilor. Nimeni nu isi doreste sa stam acolo cu institutii, cu stewarzi, cu jandarmi. Ne vom intalni saptamana viitoare si cu suporterii, vor trebui sa asume si ei ca respecta aceste lucruri. Nu e vorba de a restrictiona sau a permite, este vorba de a organiza aceste evenimente fara a avea infectari", a declarat Stroe.

Ministrul Tineretului si Sportului a cerut rabdare si declarat ca in meciul din Super Cupa Europei disputat la Budapesta pe 24 septembrie o traime din stadion va fi ocupat de spectatori, iar acest meci va fi luat drept experiemnt pentru partidele de fotbal din viitor.

"UEFA lanseaza un proiect pilot, organizand la Budapesta Supercupa Europei cu 30 la suta spectatori. Sa vedem cum functioneaza si daca cifrele pandemiei vor fi pe panta descendenta, cu siguranta si noi vom putea avansa acest scenariu", a adaugat ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe.