Se intoarce Cristi Tanase in lotul Romaniei!? Un antrenor din Liga 1 l-a propus la nationala: "Daca se va apela la el, de ce sa nu faca fata"

Cristi Tanase s-a intors in Liga 1 la Academica Clinceni.

Fostul decar al FCSB-ului a ramas liber de contract dupa ce si-a incheiat intelegerea cu Giresunspor. Tanase s-a transferat la Clinceni, acolo unde este antrenat de fostul sau coleg de la FC Arges, Ilie Poenaru. Antrenorul ilfovenilor crede ca "Dodel" isi poate arata calitatile atat in Liga 1 cat si la nationala Romaniei.

"Cred ca inca mai poate ajuta echipa nationala, pentru ca e un jucator cu calitate, un jucator care dezechilibreaza, inteligent si pentru asta l-am si adus. Am vrut sa aduc un plus echipei prin experienta si calitatea lui. El va demonstra in perioada urmatoare de campionat si, daca se va apela la el, de ce sa nu faca fata la nationala?", a declarat Ilie Poenaru pentru Prosport.

Ajuns la varsta de 33 de ani, Cristi Tanase are 41 de meciuri pentru nationala Romaniei. Mijlocasul Clinceniului nu a mai jucat pentru echipa nationala din 29 martie 2015, cand tricolorii s-au impus cu 1-0 in fata Insulelor Feroe, intr-un meci din preliminariile pentru EURO 2016.

Fostul jucator al lui FCSB a mai fost dorit si de FC Arges in aceasta vara, insa el a ales sa aiba o experienta noua, la Clinceni. Cristi Tanase a mai evoluat in trecut la FC Arges, Mioveni, FCSB, Tianjin Teda, Sivasspor, Karabukspor, Eskisehirspor si Giresunspor. El a cucerit 6 trofee cu FCSB in perioada 2009-2015, fiind vorba despre trei titluri, doua Cupe ale Romaniei si o Supercupa.