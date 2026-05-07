GALERIE FOTO Măsură extremă! Peluza lui Dinamo se revoltă din cauza noii sigle

Măsură extremă! Peluza lui Dinamo se revoltă din cauza noii sigle Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fanii lui Dinamo sunt nemulțumiți de noua siglă și au anunțat ce măsuri vor lua.

TAGS:
DinamoSuperligasiglapeluza
Din articol

Dinamo a anunțat că își va schimba sigla de la 1 iulie și a prezentat cum va arăta noua emblemă a echipei roș-albe.

Suporterii și fanii din peluzele lui Dinamo nu au fost mulțumiți de felul în care ar urma să arate noua sigă a echipei lor favorite și cer modificarea acesteia.

Ce va face Peluza Cătălin Hîldan la următoarele meciuri ale lui Dinamo

  • Dinamo 12
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Suporterii și-au exprimat nemulțumirea în legătură cu viitoare siglă a lui Dinamo și au anunțat că vor protesta pentru ca formația din „Ștefan cel Mare” să schimbe noua emblemă.

Peluza Cătălin Hîldan a transmis pe pagina oficială de Facebook, faptul că ei și Peluza Sud nu vor fi prezenți pe stadion la meciul cu FC Argeș de duminică, 10 mai.

„Au trecut mai bine de 24 de ore de când ne-am afirmat oficial si asumat pozitia legată de propunerea pentru o nouă siglă a clubului. Am spus clar si răspicat că nu suntem de acord cu ea și că așteptăm o nouă propunere.

Cu toate că a existat o reactie din partea clubului, aceasta pare să fi fost una formală, pseudo-argumentativă pentru situaţia creată, dar fără o soluție reală pentru viitor. Nu doar că nu a fost prezentată o altă propunere de siglă, dar nici nu a fost prezentată o dată la care să o asteptăm si nici măcar un plan concret care să arate că lucrurile se îndreaptă în directia solicitată.

Dacă pentru dinamovistul de rând, această asteptare fără termen este tolerabilă, suflarea ULTRA' care a însotit acest club si, implicit, identitatea lui în toate colţurile țării, nu poate accepta niciun fel de compromis. Am petrecut nopţi întregi pe drumuri, am colindat stadioane moderne ș stadioane vechi, am fost prezenți dimineata devreme pe coclaurile ligi secunde pentru un singur ideal: Dinamo.

Acum, când miza este mai mare decât orice loc în clasament. ne vedem nevoiti să luăm atitudine fată de o decizie ce loveste direct în ADN-ul spiritului dinamovist. Astfel, grupurile de suporteri care alcătuiesc FCD SUD și Peluza Cătălin Hîldan nu vor intra pe stadion, dar vor fi în continuare prezente lângă echipă, la porţile stadionului, deoarece dragostea pentru culori și emblemă nu se negociază.

Vom mentine această pozitie până în momentul în care vom vedea o decizie fermă și o acțiune palpabilă și transparentă din partea clubului referitoare la viitoarea identitate vizuală, identitate care ne va fi prezentată și pe care va trebui să o acceptăm împreună.

Cei care nu sunt de acord cu decizia conducerii clubului Dinamo si care nu se regăsesc în identitatea vizuală a acesteia sunt invitati să ni se alăture. Astfel, pentru meciul de duminică jucat împotriva celor de la FC Arges, ne vom întâlni lângă Biserica Casin începând cu ora 18:00,

CU TOŢII LA STADION! NIMENI ÎN STADION!”, au transmis cei din Peluza Cătălin Hîldan.

”Câinii roșii” au apărut pe logo-ul lui Dinamo în 1998, iar sigla a fost ”updatată” în 2004, după un an fantastic, în care echipa pregătită atunci de Ioan Andone a cucerit eventul, ultimul din istoria clubului. 

Cu acest logo, Dinamo a câștigat un titlu (2006-2007), două Cupe ale României (2004-2005, 2011-2012), o Cupă a Ligii (2016-2017) și două Supercupe (2005-2006, 2012-2013).

Dinamo, forțată să-și schimbe sigla!

Ca urmare a ieșirii din insolvență, Dinamo este, în sfârșit, eligibilă pentru a participa în cupele europene. Are șanse bune, ținând cont că ocupă locul patru, care va duce, foarte probabil, la barajul cu o echipă din play-out pentru Conference League. 

Din informațiile PRO TV și Sport.ro, UEFA impune ca un club să aibă propria siglă pentru a obține licența, iar cea pe care ”câinii” au folosit-o în ultimii 22 de ani este încă în proprietatea lui Nicolae Badea, așa că șefii nu aveau cum să evite această schimbare.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo, comunicat oficial după scandalul făcut de fani: ”Ne asumăm acest lucru”
Dinamo, comunicat oficial după scandalul făcut de fani: ”Ne asumăm acest lucru”
Fostul director sportiv de la Dinamo a tras o concluzie după ce a urmărit echipa lui Kopic
Fostul director sportiv de la Dinamo a tras o concluzie după ce a urmărit echipa lui Kopic
”Rapid sau Dinamo în barajul pentru Conference?” Bănel Nicoliță, răspuns sincer: ”Îi batem și le arătăm că suntem mai buni”
”Rapid sau Dinamo în barajul pentru Conference?” Bănel Nicoliță, răspuns sincer: ”Îi batem și le arătăm că suntem mai buni”
ULTIMELE STIRI
FCSB, gata să se aleagă cu un fotbalist de 4 milioane de euro! E peste un fost star al Realului!
FCSB, gata să se aleagă cu un fotbalist de 4 milioane de euro! E peste un fost star al Realului!
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, 13 mai, ora 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, 13 mai, ora 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
Gică Hagi a venit în Ghencea: motivul pentru care „Regele” s-a întors în casa Stelei
Gică Hagi a venit în Ghencea: motivul pentru care „Regele” s-a întors în casa Stelei
Reacția lui Costel Gâlcă după ce s-a scris că Pancu va semna cu Rapid: ”E clar un singur lucru atunci când cauți un antrenor nou”
Reacția lui Costel Gâlcă după ce s-a scris că Pancu va semna cu Rapid: ”E clar un singur lucru atunci când cauți un antrenor nou”
Se vinde Steaua: ministrul Apărării a spus tot!
Se vinde Steaua: ministrul Apărării a spus tot!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Decizia luată de Ioan Varga după ce Daniel Pancu și-a dat acordul și semnează cu Rapid

Decizia luată de Ioan Varga după ce Daniel Pancu și-a dat acordul și semnează cu Rapid

Ladislau Boloni știe una și bună despre Chivu: ”A câștigat un titlu, să nu începem să găsim regi”

Ladislau Boloni știe una și bună despre Chivu: ”A câștigat un titlu, să nu începem să găsim regi”

Starul din fotbalul european, decizie șocantă! Se retrage la doar 30 de ani

Starul din fotbalul european, decizie șocantă! Se retrage la doar 30 de ani

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

Final Four-ul Cupei României la handbal feminin, LIVE pe Pro Arena și VOYO. Cine joacă în semifinale

A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!

A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!

Bayern Munchen - PSG 1-1. Parizienii merg în finala Champions League

Bayern Munchen - PSG 1-1. Parizienii merg în finala Champions League



Recomandarile redactiei
FCSB, gata să se aleagă cu un fotbalist de 4 milioane de euro! E peste un fost star al Realului!
FCSB, gata să se aleagă cu un fotbalist de 4 milioane de euro! E peste un fost star al Realului!
Reacția lui Costel Gâlcă după ce s-a scris că Pancu va semna cu Rapid: ”E clar un singur lucru atunci când cauți un antrenor nou”
Reacția lui Costel Gâlcă după ce s-a scris că Pancu va semna cu Rapid: ”E clar un singur lucru atunci când cauți un antrenor nou”
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, 13 mai, ora 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
Lazio - Inter Milano, finala Coppa Italia, 13 mai, ora 22:00, LIVE pe VOYO | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma
Gică Hagi a venit în Ghencea: motivul pentru care „Regele” s-a întors în casa Stelei
Gică Hagi a venit în Ghencea: motivul pentru care „Regele” s-a întors în casa Stelei
A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!
A câștigat o avere, acum poate reveni la FCSB: jucătorul dorit de Becali a luat o sumă amețitoare!
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Adrian Mutu, reacție surprinzătoare despre noua siglă a lui Dinamo: ”Așa ar fi fost normal!”
Adrian Mutu, reacție surprinzătoare despre noua siglă a lui Dinamo: ”Așa ar fi fost normal!”
Ce a spus Florin Prunea după ce Dinamo și-a schimbat sigla: „Uitați-vă atent și o să vedeți!”
Ce a spus Florin Prunea după ce Dinamo și-a schimbat sigla: „Uitați-vă atent și o să vedeți!”
CITESTE SI
O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO

stirileprotv O indiancă miliardară a atras toate privirile la Met Gala 2026. A purtat un colier de 15 milioane de dolari | GALERIE FOTO

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Cătălin Predoiu respinge varianta opoziției și susține rămânerea PNL la guvernare: „Nu suntem în campanie electorală”

stirileprotv Cătălin Predoiu respinge varianta opoziției și susține rămânerea PNL la guvernare: „Nu suntem în campanie electorală”

Au plătit aproape jumătate de milion de lei ca entitatea „Bau” să îi scape de „demoni”. Cazul e acum în instanță

stirileprotv Au plătit aproape jumătate de milion de lei ca entitatea „Bau” să îi scape de „demoni”. Cazul e acum în instanță

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!