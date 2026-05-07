Suporterii și fanii din peluzele lui Dinamo nu au fost mulțumiți de felul în care ar urma să arate noua sigă a echipei lor favorite și cer modificarea acesteia.

Suporterii și-au exprimat nemulțumirea în legătură cu viitoare siglă a lui Dinamo și au anunțat că vor protesta pentru ca formația din „Ștefan cel Mare” să schimbe noua emblemă.

Peluza Cătălin Hîldan a transmis pe pagina oficială de Facebook, faptul că ei și Peluza Sud nu vor fi prezenți pe stadion la meciul cu FC Argeș de duminică, 10 mai.

„Au trecut mai bine de 24 de ore de când ne-am afirmat oficial si asumat pozitia legată de propunerea pentru o nouă siglă a clubului. Am spus clar si răspicat că nu suntem de acord cu ea și că așteptăm o nouă propunere.

Cu toate că a existat o reactie din partea clubului, aceasta pare să fi fost una formală, pseudo-argumentativă pentru situaţia creată, dar fără o soluție reală pentru viitor. Nu doar că nu a fost prezentată o altă propunere de siglă, dar nici nu a fost prezentată o dată la care să o asteptăm si nici măcar un plan concret care să arate că lucrurile se îndreaptă în directia solicitată.

Dacă pentru dinamovistul de rând, această asteptare fără termen este tolerabilă, suflarea ULTRA' care a însotit acest club si, implicit, identitatea lui în toate colţurile țării, nu poate accepta niciun fel de compromis. Am petrecut nopţi întregi pe drumuri, am colindat stadioane moderne ș stadioane vechi, am fost prezenți dimineata devreme pe coclaurile ligi secunde pentru un singur ideal: Dinamo.

Acum, când miza este mai mare decât orice loc în clasament. ne vedem nevoiti să luăm atitudine fată de o decizie ce loveste direct în ADN-ul spiritului dinamovist. Astfel, grupurile de suporteri care alcătuiesc FCD SUD și Peluza Cătălin Hîldan nu vor intra pe stadion, dar vor fi în continuare prezente lângă echipă, la porţile stadionului, deoarece dragostea pentru culori și emblemă nu se negociază.

Vom mentine această pozitie până în momentul în care vom vedea o decizie fermă și o acțiune palpabilă și transparentă din partea clubului referitoare la viitoarea identitate vizuală, identitate care ne va fi prezentată și pe care va trebui să o acceptăm împreună.

Cei care nu sunt de acord cu decizia conducerii clubului Dinamo si care nu se regăsesc în identitatea vizuală a acesteia sunt invitati să ni se alăture. Astfel, pentru meciul de duminică jucat împotriva celor de la FC Arges, ne vom întâlni lângă Biserica Casin începând cu ora 18:00,

CU TOŢII LA STADION! NIMENI ÎN STADION!”, au transmis cei din Peluza Cătălin Hîldan.

”Câinii roșii” au apărut pe logo-ul lui Dinamo în 1998, iar sigla a fost ”updatată” în 2004, după un an fantastic, în care echipa pregătită atunci de Ioan Andone a cucerit eventul, ultimul din istoria clubului.

Cu acest logo, Dinamo a câștigat un titlu (2006-2007), două Cupe ale României (2004-2005, 2011-2012), o Cupă a Ligii (2016-2017) și două Supercupe (2005-2006, 2012-2013).

Dinamo, forțată să-și schimbe sigla!

Ca urmare a ieșirii din insolvență, Dinamo este, în sfârșit, eligibilă pentru a participa în cupele europene. Are șanse bune, ținând cont că ocupă locul patru, care va duce, foarte probabil, la barajul cu o echipă din play-out pentru Conference League.

Din informațiile PRO TV și Sport.ro, UEFA impune ca un club să aibă propria siglă pentru a obține licența, iar cea pe care ”câinii” au folosit-o în ultimii 22 de ani este încă în proprietatea lui Nicolae Badea, așa că șefii nu aveau cum să evite această schimbare.