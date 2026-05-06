Adrian Mutu, reacție surprinzătoare despre noua siglă a lui Dinamo: ”Așa ar fi fost normal!”

Dinamo și-a prezentat noua siglă a clubului, iar mulți fani dinamoviști au avut reacții vehemente. 

”Câinii Roșii” au fost forțați să facă această modificare astfel încât să poată participa în competițiile europene din următorul sezon, întrucât UEFA impune ca un club trebuie să aibă propria siglă, în timp ce actualul logo al lui Dinamo este în acest moment în proprietatea lui Nicolae Badea.

Adrian Mutu, reacție surprinzătoare despre noul logo al lui Dinamo

Adrian Mutu a analizat noua siglă a lui Dinamo și a avut o opinie diferită față de marea majoritate a celor care și-au dat cu părerea despre noul logo. 

Mutu spune că ”nu îi displace” noua siglă a clubului din Ștefan cel Mare și crede că ostilitatea cu care a fost întâmpinat noul logo a fost cauzată de schimbarea drastică față de ultima siglă a lui Dinamo. ”Briliantul” crede că dinamoviștii au luat drept model procesul de rebranding al celor de la Juventus, care în urmă cu câțiva ani au trecut de la sigla clasică la un ”J” stilizat.

Zici că e cineva care stă să nască. Mie, sincer, nu îmi displace. E ceva nou. Eu cred că sigla actuală este foarte frumoasă. Mi se pare cam cea mai reușită, cea pe care am prins-o și eu. Toate echipele încearcă să stilizeze, să modernizeze, mă uit la Inter, mă uit la Juventus, toți încearcă să aibă sigle moderne. E moda asta, a început Juventus cu 'J'-ul ăla, apoi Inter, imediat. Andrei Nicolescu spune că s-a consultat. Nu cred că s-a consultat cu toți suporterii, dar sută la sută s-a consultat cu cei care contează. Normal, ar fi trebuit să îi consulte pe cei de la PCH. E și unghiul acela de 19,48 grade, anul fondării, toate chestiile astea. E făcută cu un sens, acum că nu e pe placul tuturor... E și nouă, modernă”, a spus Adrian Mutu la DigiSport.

