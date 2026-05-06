Ca urmare a ieșirii din insolvență, Dinamo este eligibilă pentru a participa în cupele europene. Chiar dacă a sperat, până într-un anumit punct, la titlul de campioană, echipa lui Zeljko Kopic speră la barajul pentru Conference League, în care ar urma să întâlnească o echipă din play-out (FCSB, FC Botoșani sau Csikszereda).

Gabriel Glăvan, fostul director sportiv de la Dinamo, urmărește atent tot ce se întâmplă la fosta sa echipă și crede că ”roș-albii” au avut un sezon bun pe plan sportiv.

Gabriel Glăvan: ”Dinamo a fost OK pe plan sportiv”

Dinamo nu este, încă, sigură de calificarea în cupele europene. Are un avans de doar două puncte față de Rapid, următoarea clasată, cu trei etape înainte de finalul sezonului.

„Mi se pare că e OK sportiv, s-au pierdut niște puncte în niște meciuri importante, poate niște greșeli de arbitraj, cum a fost la Craiova. Nu cred că e rea-voință, se întâmplă. Au pierdut niște puncte, dar cred că e pe un trend bun.

Dacă acum trei ani când am promovat în prima ligă spuneam că ne batem la campionat în trei ani, lumea nu prea era de acord. A fost o situație în care Dinamo a avut, într-o oarecare măsură, șanse să câștige campionatul”, a spus Glăvan, pentru Sport.ro.

Întrebat pe cine preferă în barajul pentru Conference League dintre Rapid și Dinamo, Bănel Nicoliță, fost jucător la FCSB, vrea echipa in Grant adversară pentru gruparea roș-albastre.

”(n.r. Pe cine preferi în barajul de Conference, Rapid sau Dinamo?) Băi, sincer mi-aș dori Rapidul. Mi-aș dori să-i batem și să le arătăm că suntem echipa mai bună”, a spus Nicoliță pentru Pro TV și Sport.ro.