În primele șapte etape desfășurate în partea a doua a campionatului, campioana en-titre a bifat patru victorii, la care s-au adăugat un rezultat de egalitate și două eșecuri.

Două meciuri mai are gruparea roș-albastră din play-out: cu Unirea Slobozia (11 mai, 21:00) și cu FC Hermannstadt (~16 mai).

”Rapid sau Dinamo în barajul pentru Conference?” Bănel Nicoliță, răspuns sincer: ”Îi batem și le arătăm că suntem mai buni”

Întrebat pe cine preferă în barajul pentru Conference League dintre Rapid și Dinamo, Bănel Nicoliță, fost jucător la FCSB, vrea echipa in Grant adversară direct grupării roș-albastre.

”(n.r. Pe cine preferi în barajul de Conference, Rapid sau Dinamo?) Băi, sincer mi-aș dori Rapidul. Mi-aș dori să-i batem și să le arătăm că suntem echipa mai bună”, a spus Nicoliță pentru Pro TV și Sport.ro.

FCSB dispune de o singură variantă prin care poate ajunge în cupele europene la finalul actualei stagiuni, în contextul în care a ratat play-off-ul la finalul sezonului regulat și evoluează în play-out în partea a doua a Superligii României.

Concret, campioana trebuie să termine pe unul dintre primele două locuri din play-out, ulterior să câștige primul baraj împotriva celeilalte echipe aflate în fruntea play-out-ului. Dacă trece de acest meci, FCSB ajunge la duelul decisiv pentru Europa cu gruparea din play-off.

Roș-albaștrii sunt primi în clasamentul play-out-ului cu 36 de puncte. UTA e pe locul secund cu 33 de puncte.

