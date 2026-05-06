EXCLUSIV Mesajul lui Zeljko Kopic după ce fanii au contestat noua siglă: ”Trebuie să înțelegem următorul lucru”

Dinamo e pe 4 în clasamentul play-off-ului cu 34 de puncte.

Echipa pregătită de Zeljko Kopic a bifat după șapte etape desfășurate în partea a doua a campionatului două victorii, două rezultate de egalitate și trei înfrângeri. Echipa din ”Ștefan cel Mare” se situează la șase lungimi în spatele locului 3, ocupat de CFR Cluj, și la două puncte de locul 5, ocupat de Rapid.

Luni, Dinamo a anunțat că de la 1 iulie își va schimba sigla, iar suporterii și-au manifestat vehement nemulțumirea față de noua emblemă a ”câinilor”. 20.000 de euro ar fi costat-o pe echipa din ”Ștefan cel Mare” tot rebranding-ul pe care l-a făcut cu noul logo.

Într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro, Zeljko Kopic a vorbit despre noua siglă și a explicat că Dinamo are nevoie mai mult ca oricând de susținerea fanilor săi.

”E un subiect sensibil. Ce înțeleg dintr-o parte, nu am toate detaliile de la departamentul juridic, dar Dinamo era nevoită să facă un rebranding pentru licența de cupele europene. Era o situație cu actuala emblemă.

Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că această emblemă, când vorbim de emoții, este foarte importantă pentru fani. Nu numai pentru această generație de acum. E o combinație a istoriei lui Dinamo, care are legătură cu tații, bunicii, toți cei care susțin Dinamo.

Întotdeauna te poți aștepta la diferite opinii și de aceea cred că e importantă comunicarea. Toată lumea vrea binele clubului și normal că suporterii vor să fie aproape de tot ce se întâmplă. 

Suntem aici pentru fani. Am avut discuții încă de când am venit, pentru că, eu chiar îmi doresc această conexiune între noi. E singura cale ca Dinamo să crească. Și poate fi mai puternică!

Ce pot să zic din partea mea și a jucătorilor este că avem nevoie de susținerea suporterilor noștri pentru următoarele meciuri. Împreună suntem mai puternici”, a spus Zeljko Kopic.

Cum arată noua siglă a lui Dinamo

Anunțul referitor la noul branding a fost făcut public la scurt timp după eșecul suferit de echipa antrenată de Zeljko Kopic în deplasarea de la Craiova, scor 2-1. 

Președintele Andrei Nicolescu a oferit detalii despre semnificația noului logo, subliniind că acesta reprezintă o fuziune între tradiția clubului și dorința de modernizare.

„Acesta este rezultatul vizibil al unui proces plecând de la moștenirea istorică, combinată cu viziunea axată pe viitor. Emblema e compusă din geometrie, control și forță, o expresie esențializată a valorilor, a clarității și a direcției. Nu e doar un simbol, ci un nucleu structural, gândit să reziste în timp și să ofere stabilitate”, au transmis reprezentanții clubului prin intermediul rețelelor sociale.

