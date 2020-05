Marturisirea SFASIETOARE a lui Gica Popescu despre moartea tatalui sau: "Am considerat ca a mers acolo din cauza mea!" 

Gica Popescu a trecut prin experiente neplacute in anul 2014, cand a fost condamnat la inchisoare cu alte nume din fotbalul romanesc.

"Dosarul Transferurilor" il urmareste si acum pe Gica Popescu, cel care si-a pierdut tatal chiar in perioada in care se afla in inchisoare.

Intr-un interviu pentru Digi 24, Gica Popescu a marturisit cum a trait acea perioada, cum le-a spus copiilor sai ca urmeaza sa mearga la inchisoare, dar si faptul ca s-a simtit vinovat pentru pierderea tataului sau.

"M-a intrebat fiica mea daca merg la inchisoare. Am izbucnit cu totii in plans atunci. A fost cel mai greu moment al meu, cand le-am spus copiilor mei aceasta decizie.

Tatal meu era un tip incredibil, insa nu a putut sa o duca. La doua luni dupa aceea s-a stins de mandrie. Nu a putut sa duca umilinta asta. Am avut parte de intelegerea directorului de la Rahova si am putut merge 24 de ore.

Puteam merge si trei zile, dar eram un pericol prea mare si daca as fi stat liber atat, cine stie ce rau as mai fi putut face societatii romanesti.

Am mers o data singur la mormantul tatalui meu, cand am iesit. I-am spus mai multe lucruri, dar in primul rand mi-am cerut iertare pentru ca eu tot timpul am considerat ca el a mers acolo din cauza mea. Daca n-ar fi fost situatia cu condamnarea mea, probabil ca ar fi trait si acum", a declarat Gica Popescu pentru Digi 24.