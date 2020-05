"De ce trebuie sa ii tinem ca pe animale?" Gica Popescu contesta cu duritate regulamentul impus de autoritati: "Am crezut ca visez urat!" 

Cluburile din Liga 1 trebuie sa urmeze masuri stricte primite din partea autoritatilor pentru a se putea relua campionatul.

Masurile impuse de autoritati sunt vazute ca fiind prea exagerate fata de jucatorii echipelor de fotbal, care ar fi obligati sa stea in cantonament pe toata perioada desfasurarii campionatului.

Gica Popescu este unul dintre primii oficiali care contesta masurile impuse. Presedintele Viitorului a vorbit si despre demersul echipelor din play-off catre LPF prin care au solicitat inghetarea sezonului.

"A fost o adresa din partea unui singur club, fara sa aiba semnatura uneia dintre celelalte echipe. Toate cluburile din Liga 1 sunt in cantonament si se pregatesc pentru reluarea campionatului.

Toti vrem reluarea campionatului, dar nu oricum. Nu putem sa tinem jucatorii inchisi ca pe niste animale si sa ii scoatem doar asa la meciuri. Fotbalistii trebuie sa fie in conditii bune pentru a putea relua campionatul. Si aici ma refer si la conditii bune de sanatate, dar si de natura umana. Dupa 9 saptamani cat au stat copiii astia inchisi in casa, sa-i mai tinem inca 4 saptamani in camerele de hotel?

Intreb de o luna de zile, de ce trebuie sa ii tinem ca pe animale, inchisi in camere? De ce nu pot cobori la barul hotelului, hotelul fiind inchis? De ce nu pot sta impreuna, de ce nu se pot juca impreuna pe play-station, de ce nu pot vedea meciurile din Bundesliga impreuna?

Am crezut ca visez urat cand am vazut ce se intampla", a declarat Gica Popescu pentru Mediafax.