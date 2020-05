"Cluburile trebuie sa respecte aceleasi norme!" Ionut Stroe ii raspunde lui Gica Popescu dupa ce a contestat decizia de a se relua Liga 1! Ce mesaj i-a transmis

Ionut Stroe ii raspunde lui Gica Popescu, dupa ce presedintele Viitorului s-a declarat nemultumit de conditiile in care se vor relua antrenamentele.

Dupa data de 15 mai, cand se vor ridica restrictiile in Romania, jucatorii din Liga 1 isi vor relua din nou antrenamentele. Acestia vor sta 14 zile in cantonament si vor fi testati in fiecare zi pentru coronavirus.

Presedintele celor de la Viitorul Gica Popescu, s-a declarat nemultimit de modul in care se vor relua antrenamentele si este de parere ca Liga 1 nu ar mai fi trebuit reluata. Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, i-a raspuns lui Gica Popescu, iar in cadrul conferintei de presa pe care a sustinut-o astazi a spus ca masurile se pot relaxa in functie de evolutia lucrurilor.

"Normele actuale spun clar ca raman in cantonament echipele, in conditiile actuale. Eu inteleg ingrijorarile organizatorilor. Daca lucrurile evolueaza normal, putem relaxa masurile. In momentele de fata, toate cluburile trebuie sa respecte aceleasi norme, de carantinare pe timp de 14 zile, iar dupa aceea, in functie de evolutia lucrurilor, vom analiza situatia", a declarat Ionut Stroe la conferinta de presa.