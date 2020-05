Gica Popescu a facut ANUNTUL in legatura cu transferul lui Ianis Hagi! Cati bani primeste Viitorul de fapt 

Glasgow Rangers l-a transferat definitiv pe Ianis Hagi de la Genk.

Transferul lui Ianis Hagi de la Genk la Rangers a fost anuntat oficial cu o seara in urma, in schimbul a 3.5 milioane de euro, dupa cum anunta presa din Belgia. In urma transferului, fostul club al lui Ianis, Viitorul urmeaza sa primeasca o suma importanta de bani.

Desi s-a scris ca clubul constantean va primi 680.000 de euro, presedintele Gica Popescu a lamurit situatia si a anuntat cat primeste Viitorul de fapt din transferul lui Ianis Hagi.

"Este o reusita fantastica pentru el, a trecut prin momente grele la Genk, a facut pasul catre Glasgow unde a inceput bine, a fost apreciat, a marcat, publicul l-a primit cu bratele deschise. A fost deznodamantul pe care ni-l doream cu totii.

Voiam sa fac un comentariu legat de partea financiara, cum ca ne-am fi pastrat anumite procente, intr-adevar. Noi avem 10% din diferenta transferului, nu din suma de transfer. Nu stim inca suma cu care s-a vandut, dar in niciun caz nu am primit banii vehiculati.

Ianis e fericit si dornic sa inceapa antrenamentele, a alergat foarte mult in curte, nu e o perioada usoara, cu atat mai mult cu cat la ei campionatul este oprit si se vor intoarce pentru meciurile din Europa League", a declarat Gica Popescu pentru Digi Sport.