Acest al doilea mandat al lui Mirel Rădoi (44 de ani) la Universitatea Craiova, care părea a fi o reușită, a devenit acum unul agonizant.

Echipa are o prăbușire incontestabilă, după cum Sport.ro a arătat aici, iar antrenorul ei e în prim-planul unor speculații deranjante. În acest moment, la Craiova e un „cocktail“ numai bun pentru eșec! Desigur, situația se poate remedia, însă, de obicei, în astfel de cazuri, mai ales în fotbalul nostru, redresarea ține de un miracol.

Marele defect al lui Rădoi: încăpățânarea

Așadar, apare o întrebare în ceea ce îl privește pe Mirel Rădoi: de ce e pe cale să bifeze un eșec, încă unul, din postura de antrenor? Mai ales că, la începutul anului, pe Rădoi miza unul dintre cei mai buni antrenori români la ora actuală, după cum Sport.ro a scris aici.

Într-o tentativă de a găsi o explicație, pentru rezultatele sub așteptări ale antrenorului Rădoi, Marian Aliuță a subliniat un defect al fostului mijlocaș cu care a împărțit vestiarul, la Steaua (n.r. – actuala FCSB). La Fanatik, Aliuță a reconfirmat ceea ce se știe în lumea fotbalului românesc despre Rădoi și anume faptul că e foarte încăpățânat.

„Mirel e un băiat de echipă, profesionist, dar are nebunia aia lui, ambiția lui, vrea să iasă totul ca el. E foarte încăpățânat, dar nu e un om prost. Faptul că el a dat ceas (n.r. – cadoul lui Rădoi pentru Baiaram), nu văd un lucru rău. Până la urmă, Baiaram este peste tot ce e acolo, este briliantul Craiovei, este cel mai bun. Probabil, Rădoi a vrut să-l motiveze. Nu știu de ce a gestionat Mirel așa. I-a dat ceva și, după aia, i-a luat locul de titular. Cred că mai bine nu-i dădea (n.r. – ceasul de lux). Aici, trebuie să gestioneze el, să aibă relația pe care a avut-o cu jucătorii de la naționala de tineret, cum îi motiva și au jucat băieții ăia și pentru el. Așa trebuie să se întâmple și la Craiova, să-i motiveze, să câștige vestiarul. Nu cred că trebuie să intri în conflict cu familia ta, cu Rotaru, cu jucătorii. Lucrurile alea trebuie să rămână acolo“, a spus Marian Aliuță (47 de ani).

