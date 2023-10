A plecat de la FCSB în urma unui conflict cu Gigi Becali, dar e de partea afaceristului în conflictul cu CSA Steaua

După ce Alexandru Chipciu, fost jucător al FCSB, s-a lansat într-un atac dur la adresa celor de la CSA Steaua, încă un fost jucător al vicecampioanei îi ia apărarea lui Becali.

Marian Aliuţă este de părere că Gigi Becali a fost cel care a salvat Steaua de la dispariție, preluând echipa într-un moment foarte delicat.

„Eu am spus înaintea lui Chipciu, şi am fost înjurat. Eu aş putea să spun, pentru că am plecat de la Steaua într-un conflict cu Gigi Becali şi aş fi putut să contest că nu e Steaua. Să fim corecţi.

Gigi a luat echipa într-un moment foarte greu, a băgat nişte bani şi a continuat palmaresul Stelei. Steaua a dus-o mai departe. Eu am jucat cu emblema Stelei pe piept şi consider că Steaua este la el.

Aliuță, de partea lui Gigi Becali în conflictul cu CSA Steaua

Steaua nu este cea din liga a doua, care a fost formată de câţiva ani. E o jignire pentru toţi fanii Stelei să spunem că Steaua este în liga a doua, într-un eşalon foarte slab, cu jucătorii pe care nu-i cunosc. Nu vreau să par arogant, dar nu-i cunosc.

Eu mă regăsesc la echipa unde este Gigi Becali azi, pentru că Steaua nu a retrogradat niciodată şi Becali merită să deţină palmaresul, deşi unii nu vor.

Steaua este în Liga 1, nu a retrogradat niciodată, nu există Steaua în Liga 2. Nu cunosc niciun jucător de acolo. Nimeni de acolo nu se identifică cu Steaua care era în Liga 1”, a spus Marian Aliuță la Victory Cup.

Luni, 2 octombrie 2023, la Curtea de Apel București, a avut loc a două înfățișare în procesul dintre CSA Steaua și FCSB privind palmaresul, iar judecătorii au amânat sentința pentru 18 octombrie.