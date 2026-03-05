Închiderea spaţiului aerian irakian cauzată de războiul din Orientul Mijlociu ameninţă participarea Irakului la barajul intercontinental pentru Cupa Mondială din 2026, programat pe 31 martie la Monterrey, Mexic.

Irakienii, care urmează să înfrunte câştigătoarea meciului Bolivia-Surinam (26 martie) la Monterrey pe 31 martie, se tem că nu vor putea să-şi ducă echipa în Mexic.

Spaţiul aerian irakian a fost închis de la atacurile aeriene americane şi israeliene împotriva Iranului de weekendul trecut.

Potrivit publicaţiei The Guardian, Federaţia Irakiană de Fotbal a primit o scrisoare de la compania aeriană naţională, Iraqi Airways, şi de la Ministerul Transporturilor, prin care sunt informaţi că spaţiul aerian al ţării va rămâne închis timp de „cel puţin patru săptămâni”, împiedicând mulţi jucători să călătorească.

În istoria sa, Irakul a participat la un singur turneu final al Cupei Mondiale.

În 1986, în Mexic, a fost eliminat în prima rundă după trei înfrângeri împotriva Paraguayului (0-1), Belgiei (1-2) şi naţiunii gazdă (0-1).

”Trebuie să ne comportăm ca şi cum meciul va avea loc, dar acest lucru pare puţin probabil în acest moment”

„FIFA şi Confederaţia Asiatică de Fotbal sunt pe deplin conştiente de situaţia în continuă evoluţie a echipei noastre”, a declarat echipa naţională irakiană într-un comunicat citat de news.ro. „Din cauza închiderii spaţiului aerian, antrenorul nostru, Graham Arnold, nu poate părăsi Emiratele Arabe Unite. În plus, mai multe ambasade rămân închise, împiedicând mulţi jucători şi membri ai personalului să obţină vize pentru Mexic.”

„Suntem împrăştiaţi în prezent prin întreaga lume şi încercăm să ne pregătim cât mai bine putem”, a declarat o sursă apropiată echipei naţionale irakiene pentru The Guardian: „Trebuie să ne comportăm ca şi cum meciul va avea loc, dar acest lucru pare puţin probabil în acest moment. Suntem în contact cu FIFA, care îşi doreşte ca meciul să aibă loc, dar mai sunt multe obstacole de depăşit. Vor trebui să ia o decizie în curând.”

Selecționerul australian al Irakului, blocat în Emirate

Federaţia de fotbal din Irak a anunţat că selecţionerul echipei sale naţionale, australianul Graham Arnold (foto), este blocat în Emiratele Arabe Unite din cauza închiderii spaţiului aerian al acestei ţări, ca urmare a conflictului din Orientul Mijlociu, informează EFE.

Această situaţie reprezintă o problemă majoră pentru selecţionata Irakului, care urmează să dispute un meci de baraj pentru calificarea la Cupa Mondială 2026, împotriva câştigătoarei partidei dinte Bolivia şi Surinam, pe 31 martie, în Mexic.

În plus, jucătorii echipei naţionale care evoluează la cluburi din Irak sau din alte ţări din Orientul Mijlociu nu pot obţine în prezent vize pentru a călătorii în Mexic, din cauza închiderii ambasadelor, scrie Agerpres.

Federaţia irakiană a precizat că este în comunicare atât cu FIFA, cât şi cu Confederaţia Asiatică de Fotbal (AFC) şi că ambele organizaţii sunt conştiente de situaţie şi lucrează pentru a găsi soluţii şi a garanta disputarea partidei.