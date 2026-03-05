Diana Șucu, atac dur la românii blocați în Orientul Mijlociu. Ce le-a reproșat soția patronului de la Rapid

Pe fondul conflictului armat declanșat pe 28 februarie între Statele Unite ale Americii, Israel și Iran, zeci de turiști români s-au trezit blocați în zona arabă. Întorși acasă, aceștia și-au exprimat revolta, atât pe aeroport, în fața televiziunilor, cât și în mediul online, față de lipsa de sprijin financiar din partea statului pentru plata biletelor de avion necesare repatrierii.

Reacția Dianei Șucu în mediul online

Diana Șucu (50 de ani) a luat atitudine pe rețelele de socializare pe marginea acestui subiect. Partenera lui Dan Șucu a transmis că turiștii ar fi trebuit să fie mult mai precauți înaintea plecării, ținând cont de informațiile și tensiunile cunoscute deja din regiune. Aceasta a postat un mesaj tăios pe Instagram.

„Au plecat în vacanță ignorând toate avertismentele și știrile despre pericol. Iar acum trebuie să plătim noi pentru inconștiența lor? Banii publici nu sunt pentru distracția și greșelile unor oameni care au ales să ignore realitatea. Responsabilitatea trebuie să existe”, a scris Diana Șucu.