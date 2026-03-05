În vârstă de 27 de ani, cu mulți bani câștigați din tenis, grecul Stefanos Tsitsipas (locul 43 ATP) pune mare preț pe partea financiară, aspect care l-a făcut, după cum a recunoscut recent, să refuze invitații în cadrul anumitor turnee din America de Sud.
Chiar dacă a câștigat aproape 40 de milioane de euro doar datorită performanțelor din circuitul ATP, sportivul elen a recunoscut că ar vrea să dea curs anumitor propuneri de pe continentul american, din America de Sud mai exact, dar banii primează pentru el.
Stefanos Tsitsipas nu e atras de America de Sud din cauza părții financiare
Dacă în zona arabă tenismenii sunt atrași cu sume de ordinul milioanelor de euro, în America de Sud lucrurile stau altfel.
De exemplu, cei care organizează Openului din Qatar le-au asigurat lui Carlos Alcaraz și Jannik Sinner 1,2 milioane de dolari doar pentru participarea la turneul ATP 500!
”Nu am primit niciodată oferte bune pentru a merge acolo. Când decalajul financiar este mare, nu ai altă opțiune decât să te ții de ceea ce îți susține cariera. America de Sud nu mi-a oferit niciodată o ofertă suficient de bună pentru a o lua în considerare serios.
Orientul Mijlociu a fost întotdeauna mult mai bun în ceea ce privește taxele de participare. Și cel european a oferit stimulente financiare puternice. Asta face diferența”, a declarat grecul, potrivit Tennis up to date.
Stefanos Tsitsipas a fost antrenat de Goran Ivanisevic
Stefanos Tsitsipas a renunțat în vara anului anterior la serviciile fostului antrenor al lui Novak Djokovic, Goran Ivanisevic, după numai două luni de colaborare cu starul croat care a devenit campion pe iarba de la Wimbledon, în 2001.
Tsitsipas s-a despărțit de Ivanisevic printr-un mesaj scurt, publicat pe Instagram, numind colaborarea „o experiență scurtă, dar intensă, un capitol cu adevărat valoros în parcursul meu,” la finalul căreia simțea „doar respect pentru Goran.”
Jumătate de an mai târziu, același tenismen grec iese din top 40 ATP, după șapte ani în care nu a semnat această contra-performanță, iar Goran Ivanisevic nu a scăpat de criticile jucătorului din Grecia, în aceste clipe tensionate pentru Tsitsipas.
Două finale de turneu de mare șlem a pierdut Stefanos Tsitsipas, la Roland Garros 2021 și Australian Open 2023. În 2021, Tsitsipas l-a condus pe Djokovic cu 2-0 la seturi în finala turneului de mare șlem de la Paris, într-o zi în care, avea să afle, mai târziu, nu doar gustul amar al înfrângerii, ci și durerea veștii decesului bunicii.