În vârstă de 27 de ani, cu mulți bani câștigați din tenis, grecul Stefanos Tsitsipas (locul 43 ATP) pune mare preț pe partea financiară, aspect care l-a făcut, după cum a recunoscut recent, să refuze invitații în cadrul anumitor turnee din America de Sud.

Chiar dacă a câștigat aproape 40 de milioane de euro doar datorită performanțelor din circuitul ATP, sportivul elen a recunoscut că ar vrea să dea curs anumitor propuneri de pe continentul american, din America de Sud mai exact, dar banii primează pentru el.

Stefanos Tsitsipas nu e atras de America de Sud din cauza părții financiare

Dacă în zona arabă tenismenii sunt atrași cu sume de ordinul milioanelor de euro, în America de Sud lucrurile stau altfel.

De exemplu, cei care organizează Openului din Qatar le-au asigurat lui Carlos Alcaraz și Jannik Sinner 1,2 milioane de dolari doar pentru participarea la turneul ATP 500!