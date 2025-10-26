Nemulțumit că este doar rezervă contra lui FC Noah, Baiaram a avut o reacție nervoasă în vestiar, motiv pentru care Mirel Rădoi a decis să îl lase în afara lotului. Trei zile mai târziu, internaționalul a fost titular în remiza cu Metaloglobus (0-0), din Superliga.



Ștefan Baiaram, prima reacție după scandalul cu Mirel Rădoi

După partida de la Clinceni, Baiaram a vorbit pe larg despre ceea ce s-a întâmplat, și-a prezentat scuzele și a susținut că Rădoi a luat decizia corectă. Jucătorul Craiovei a explicat și povestea cu ceasul primit cadou de la Mirel Rădoi în această vară.



"Am avut o reacție inadecvată, nepotrivită. Îmi pare rău. Sunt jucător profesionist și trebuia să accepte decizia. Mister a luat cea mai bună decizie să mă scoată din lot. Vreau să-mi cer scuze colegilor, suporterilor, conducerii și lui Mister. Am și discutat cu el mai devreme. O să mă maturizez pe viitor și nu vor mai fi astfel de momente.



Am discutat cu Mister. Știu ce își dorește de la mine. Trebuie să mă pregătesc mult mai bine decât până acum. Dacă mă voi pregăti mult mai bine, cu siguranță îmi va da șanse și voi juca.



(n.r - întrebat despre ceasul primit cadou de la Mirel Rădoi) Și cu ceasul s-au făcut multe discuții. N-avea nicio legătură ceasul primit cadou. Am avut o discuție cu Mister înaintea preliminariilor Conference League. Mister s-a ținut de cuvânt. (n.r - întrebat dacă a vrut să dea ceasul înapoi) Nu era vorba să dau ceasul înapoi, dar s-au creat foarte multe discuții și am încercat să evit aceste lucruri. M-am gândit că poate acest lucru ar fi mai bine pentru toată lumea. Mister a zis că nu se pune problema de așa ceva, dar discuțiile n-au plecat de la ceas, ci pur și simplu de la a mă pregăti eu mult mai bine și a fi mai atent.



(n.r - despre discuția cu suporterii de la finalul meciului) A fost o discuție normală. Vă dați seama, și ei au nervi. Toată lumea e supărată când nu câștigăm, dar îmi doresc să fie alături de noi pentru că doar împreună putem reuși", a spus Baiaram.

După pasul greșit contra lui Metaloglobus, Universitatea Craiova a rămas pe locul 3, cu 28 de puncte, la egalitate cu primele clasate FC Botoșani și Rapid, care au un meci în minus.

