Antrenorul oltenilor a recunoscut că oboseala acumulată, dar mai ales problemele medicale, îi dau planurile peste cap.



Craiova vine după remiza europeană cu FC Noah, scor 1-1, iar tehnicianul a admis sâmbătă, la conferința de presă, că așteaptă un verdict din partea staff-ului medical pentru a vedea pe cine se poate baza împotriva echipei care a bătut campioana FCSB runda trecută.



"Nu trecem prin cea mai fericită situație în acest moment și din punct de vedere al oboselii, dar și din punct de vedere medical. Așteptăm evaluarea departamentului medical pentru a vedea ce jucători vom lua în lot pentru această partidă", a punctat Rădoi, fără a oferi nume concrete.



Rădoi, avertisment pentru jucători



Deși oltenii sunt favoriți pe hârtie, antrenorul Craiovei a ținut să-și avertizeze elevii în legătură cu forța celor de la Metaloglobus, insistând că victoria acestora cu FCSB nu a fost o întâmplare.



"Nu va fi deloc ușor, va fi o partidă dificilă. Cumva sunt organizați defensiv, închid bine spațiile între compartimente, tranziția la nivel pozitiv este foarte periculoasă, dintre ultimele 12 tranziții au reușit să marcheze 7 goluri. Chiar dacă FCSB la ultima partidă a avut inițiativa și posesia, a avut puține ocazii de a marca", a mai spus tehnicianul.



În ciuda dificultăților de lot, obiectivul rămâne victoria: "Sper totuși să fim inspirați în alegerea jucătorilor și să reușim să ne întoarcem acasă cu cele trei puncte".



Pentru Universitatea Craiova urmează o perioadă extrem de încărcată, cu partide în toate cele trei competiții: după Metaloglobus, oltenii vor juca în Cupa României cu Sănătatea Cluj, apoi cu Rapid în Superliga și cu Rapid Viena în Conference League.

