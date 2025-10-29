Universitatea Craiova a făcut implozie! Încă o dată, în stilul caracteristic al acestui club.

Ce-i drept, suporterii pot privi acum jumătatea plină a paharului. Pentru că, pe vremuri, echipa lor pornea ca din tun și, ulterior, ajungea la retrogradare. Acum, deși are o singură victorie în ultimele șapte meciuri oficiale, formația din Bănie e măcar pe podiumul Superligii și calificată în grupa de Conference League.

Chiar și așa, problemele sunt evidente, incontestabile.

Craiova, nemulțumirea se vede pe teren: curg cartonașele roșii

Dincol de bilanțul ultimelor șapte meciuri – 1 victorie, 3 remize, 3 înfrângeri – faptul că Universitatea Craiova e în pierdere de turație reiese prin locul ocupat în clasament. Între etapele 5-11, oltenii au fost pe locul 1 în Superliga noastră. Apoi, au cedat șefia clasamentului.

Și mai e o „bilă neagră“ în dreptul echipei: nervozitatea excesivă a jucătorilor. E șocant că, în ultimele șapte partide, Craiova a avut trei eliminați în duelurile cu Dinamo, Rakow (Polonia) și FCSB. Pe fondul acestei situații, a „erupt“ și conflictul Baiaram – Rădoi. Încă un semn clar că există nemulțumiri profunde în lot.

Rădoi, conștient că ar bifa încă un eșec

După 0-0 cu Metaloglobus, în weekend, au început să curgă speculațiile privind iminenta plecare a lui Rădoi de pe bancă. Pentru a doua oară! În primul său mandat, la Craiova, el a prins 20 de meciuri, în perioada august – decembrie 2022.

De această dată, Rădoi a ajuns la 40 de meciuri pe banca Universității Craiova. Vorbim despre cel mai lung mandat pe care l-a avut, la orice echipă, de când s-a apucat de antrenorat.

Chiar dacă e sub o presiune infernală, în momentul de față, Rădoi ezită, totuși, să-și înainteze demisia. Iar explicația ține de CV-ul său. Unul în care a înșirat eșecurile până să se întoarcă, la Craiova.

Aventurile arabe ale lui Rădoi au fost scurte și nereușite: 7 meciuri la Al-Jazira (Emirate), 14 la Al-Bataeh (Emirate) și doar 13 jocuri la Al-Tai (Arabia Saudită). Nici ca selecționer, Mirel n-a rupt gura târgului: a ratat calificarea la Euro 2020 după barajul cu Islanda.

De fapt, când luăm la puricat întreg CV-ul de antrenor al lui Rădoi, observăm că singurul său succes, ca antrenor, a fost la naționala Under 21. Cu care a avansat până în semifinalele Europeanului din 2019, performanță grație căreia a obținut și calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. De la aceste rezultate au trecut însă vreo 6 ani!

Așadar, revenirea la Craiova, la o echipă pretendentă la titlu, era una din ultimele ocazii ale lui Rădoi de a-și relansa cariera de antrenor. Și el e conștient de acest lucru, motiv pentru care acum ezită să demisioneze. Pentru că, în ciuda problemelor din lot, Craiova e, în continuare, pe podiumul Superligii, cu șanse la titlu, și prezentă în grupa de Conference League.

Rădoi are de luat o decizie grea acum: fie rămâne în funcție și încearcă redresarea situației, având speranța realizării unui sezon reușit, fie aleagă calea ușoară și pleacă, dar cu prețul de a-și „păta“ CV-ul și mai mult.

În acest sens, următoarele două partide ale Craiovei, cu Sănătatea Cluj (astăzi, ora 18.30) și cu Rapid (duminică, ora 20.30), vor fi decisive pentru viitorul lui Rădoi, la Universitatea.

