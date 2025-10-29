Remiza cu ultima clasată i-a nemulțumit pe suporterii olteni, iar recent au apărut zvonuri legate de intenția lui Mirel Rădoi de a demisiona de la Universitatea Craiova, în ciuda începutului entuziasmant de sezon din Superligă, încununat și cu o calificare în faza principală din UEFA Conference League.



Mihai Rotaru: ”Nu este nicio problemă cu Mirel Rădoi”



Mihai Rotaru, principalul finanțator al echipei, neagă faptul că ar fi avut o ședință cu Mirel Rădoi și a spus că va ajunge la Craiova abia miercuri seară, cel mai probabil pentru meciul din Cupa României cu Sănătatea Cluj.



Rădoi are ca obiectiv titlul, dar după ultimele rezultate a ajuns pe locul trei, la trei puncte de primul loc. În ultimele cinci etape, Universitatea Craiova are o singură victorie.



"Nu cred că mai trebuie să lămuresc ceva. Am spus că nu am fost la Craiova, ajung abia diseară. Nu este nicio prolemă cu Mirel Rădoi și cam asta este", a spus Mihai Rotaru, la Digi Sport.



Sorin Paraschiv: ”Mi se pare incredibil că vorbim despre asta”



Sorin Paraschiv (44 de ani), fostul coleg al lui Mirel Rădoi de la Steaua, se declară foarte surprins că deja se discută despre o posibilă plecare a tehnicianului de la Craiova, în condițiile în care echipa a avut rezultate bune în actuala stagiune.



"Mi se pare incredibil ca după două înfrângeri să vorbim despre acest subiect, dacă Mirel va mai continua. El are șanse în continuare să fie sus. Acum nu știu ce obiectiv și-au propus ei, dar Mirel a spus înaintea sezonului că, dacă nu va câștiga campionatul, va pleca.



Mi-este foarte greu să zic ceva. Totul este ciudat. Fotbalul din România este ciudat, patronii sunt ciudăței, președinții de club, primarii care se implică foarte mult în fotbal.

Am ajuns să discutăm despre plecarea lui Mirel, care a început foarte bine campionatul, care a calificat echipa în cupele europene după foarte mulți ani și care are șanse la titlu. E ciudat, dar la noi se pot întâmpla astfel de lucruri", a spus Sorin Paraschiv, pentru PRO TV.

