Aroganta maxima pentru Neymar! Le-a aratat jurnalistilor unde a tinut supermodelele in noaptea de Revelion! Imaginile care au ajuns in toata lumea

Neymar a fost criticat dur de ziare si de fani dupa ce au aparut informatii ca pune la cale un party cu 500 de invitati pentru noaptea dintre ani.

Mai multe modele au zburat spre Rio inaintea ultimei zile din 2020, iar surse de presa credibile au sustinut ca totul a fost pus la cale de Neymar.



Inainte de miezul noptii, superstarul lui PSG a tinut sa-si ironizeze criticii si sa demonstreze ca n-are nimic de-a face cu petrecerea monstruoasa despre care s-a scris. Neymar a postat pe net un clip in care arata in ce companie petrece Revelionul. Masa era pregatita, dar in niciun caz NU pentru 500 de oameni. :) Neymar le-a ras in fata celor care l-au acuat ca va incalca orice regula in pandemie pentru o petrecere istorica.



Neymar tem um recado: pic.twitter.com/Y6L6IYbpt5 — Mundo da Bola (@mundodabola) December 31, 2020

