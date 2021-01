Adi Popa, facut praf de englezi: "Plecarea lui nu e nicio pierdere. E printre cele mai proaste achizitii din istorie!"

Site-ul GetReading a facut o analiza a transferurilor clubului din ultimii ani.

Printre mutarile evaluate a fost si cea a lui Adi Popa. Adus de la FCSB in 2017 in schimbul a 700 000 de euro, Popa n-a confirmat in Anglia. Jurnalistii de la GetReading spun chiar ca transferul sau a fost printre cele mai slabe facute in istoria echipei!

"Mijlocasul lateral din Romania a sfarsit prin a fi una dintre cele mai proaste achizitii din istoria clubului. In 3 ani si jumatate, a jucat de numai 17 ori la prima echipa si a fost imprumutat de 3 ori. Acum s-a intors in tara lui si nu e nicio pierdere pentru echipa", scriu britanicii.

Adi Popa, 32 de ani, s-a despartit recent de FC Voluntari, dupa numai 3 luni la clubul din nordul Bucurestiului. Cat timp a fost sub contract cu Reading, Popa a fost imprumutat la Al Taawon (Arabia Saudita), Ludogoret (Bulgaria) si FCSB, insa la niciuna n-a reusit sa se impuna.