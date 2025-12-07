Louis Munteanu a refuzat să se bucure după golul marcat în Craiova - CFR

Condusă după golul lui Tudor Băluță din repriza secundă, CFR Cluj a egalat în minutul 51. Tânărul David Matei a pierdut o minge în propria jumătate de teren, iar Karlo Muhar l-a servit excelent pe Louis Munteanu, care a înscris cu un șut în diagonală din interiorul careului.



Louis Munteanu a refuzat însă să se bucure după golul marcat. Vizibil nemulțumit la CFR Cluj în ultimele luni, atacantul a ținut să își exprime frustrarea inclusiv după golul din Bănie.



Îmbrățișat de colegi, Louis Munteanu s-a trezit și cu Daniel Pancu lângă el. Antrenorul l-a sărutat pe frunte pe marcatorul golului, iar ulterior s-a întors pe banca tehnică.

