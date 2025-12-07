Louis Munteanu reprezintă un caz de Dosarele X ale fotbalului! Pentru că, atunci când te uiți pe cifrele sale din actuala campanie – are 2 goluri mari și late, la CFR! – nu înțelegi cum de e „coadă“ pentru obținerea semnăturii sale.

Pe de altă parte, în fotbalul nostru, „vopsitul“ unor jucători e specialitatea casei. Timpul ne-a demonstrat această realitate deranjantă, nu o dată! Chiar cazul Louis Munteanu e un exemplu bun, în acest sens. Pentru că, de aproape jumătate de an, se vehiculează despre iminentul transfer al starul CFR-ului. Care, deocamdată, bate pasul pe loc, la Cluj.

Lyon și Nantes se bat pe Louis Munteanu

Încă de când a început această „telenovelă“, pista franceză a fost cea mai des întâlnită, în vederea unui transfer al atacantului român. Acum, această variantă prinde și mai mult contur, dacă ne luăm după ce susțin jurnaliștii francezi. Potrivit Orange Sport, care a citat sport.fr, Louis Munteanu ar urma să părăsească CFR, în ianuarie, fiind în vizorul unor grupări din Ligue 1.

„Lyon l-a vizat pe Louis Munteanu, dar Nantes e deja pe urmele lui ca un câine care nu se lasă! Munteanu este admirat pentru versatilitatea şi viteza sa. Însă, Nantes forţează şi mai mult, iar sosirea lui Louis Munteanuse pare că se apropie. Canarii vor să revitalizeze atacul care a avut dificultăţi“, a anunțat sport.fr.

De remarcat că nu există comparație între cele două formații care l-ar avea în vizor pe fostul internațional de tineret! Lyon ocupă locul 5, în Ligue 1, având 24 de puncte după 14 etape. Nantes, în schimb, e o echipă de pluton, penultima în ierarhia din Ligue 1 cu doar 11 puncte.

