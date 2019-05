Liverpool de Romania. Au trecut aproape 10 ani de la "Minunea de la Liberec" reusita de Dinamo: "Revenirea noastra a fost mai frumoasa!"

Pe 27 august 2009, Dinamo batea cu 3-0 la Slovan Liberec, apoi se califica in grupele Europa League dupa o serie lunga de penalty-uri.

In urma cu aproape 10 ani, Dinamo a intrat in preliminariile Europa League direct in faza play-off-ului, unde a intalnit pe Slovan Liberec (Cehia). In tur, Dinamo a pierdut pe teren propriu, scor 0-2, insa, din cauza incidentelor in care au fost implicati fanii dinamovisti, care au rupt gardurile si au intrat pe teren ca sa isi pedepseasca favoritii pentru jocul slab, UEFA a decis ca gruparea din Soseaua Stefan cel Mare sa piarda meciul la "masa verde" cu scorul de 0-3.

La retur, „cainii” ai reusit imposibilul, egaland situatia prin golurile marcate de Andrei Cristea (3) si Marius Niculae (58 si 82), iar calificarea a venit dramatic, dupa o serie-maraton de lovituri de departajare, scor 9-8. La penalty-uri au inscris M. Niculae, Bostina, Torje, Cl. Niculescu, Moti, D. Grigore, D. Kone, Diabate, Molinero - pentru Dinamo, Papousek, Blazek, Vacha, Holenak, Vulin, Dejmek, Dockal, Gebre Selassie - pentru Slovan. Au ratat Zicu (Dinamo), respectiv Gecov si Liska (Slovan). In Grupa F, Dinamo a invins de doua ori pe Sturm Graz (1-0, 2-1) si a pierdut in dubla mansa cu Galatasaray (1-4, 0-3) si Panathinaikos (0-1, 0-3), terminand pe pozitia a treia.

„Merita felicitati cei de la Liverpool, au fost stralucitori. Au facut un joc foarte bun, au crezut in sansa lor si au ajuns in finala, cand putini ar mai fi pariat pe ei. Cine spune ca mai credea in calificarea lor minte. Nu cred ca mai credea nimeni ca pot intoarce acel 3-0 din tur, avand in vedere ca au jucat cu Barcelona lui Messi si le mai lipseau si trei titulari. Nu mai credea nimeni ca pot castiga cu 4-0, dar se mai intampla si minuni. Asta e ’Minunea de pe Anfield’ sau ’Minunea de pe 7 mai’. E meritul lor ca au luptat pana la final. Cei de la Barcelona au prins o seara mizerabila, nu ai voie la nivelul asta sa te prezinti asa - fara agresivitate, fara ambitie, fara angajament.

De asta e frumos fotbalul, ca exista meciuri din astea care iti raman in memorie si peste 30-40 de ani. La fel s-a intamplat si cu noi, la Liberec. Nu ne mai dadea nimeni nicio sansa, dar ne-am vazut acolo si, pur si simplu, am jucat cu incredere si am dat tot ce am avut mai bun in noi. Nu a fost niciun discurs special al lui Bonetti in vestiar, dar, dupa ce se intamplase la Bucuresti, ne-am ambitionat sa le aratam fanilor si celor care ne criticasera ca nu aveau dreptate. Trebuie sa crezi in tine si, dupa fiecare gol, simteam cum puterea si increderea adversarului scade. Meciul a fost normal, nu aveai timp sa te minunezi de rezultat, dupa meci a fost mirarea mare, ca ne-am calificat, atunci am realizat ce intoarcere de rezultat am reusit.

A fost frumos, am fost asteptati de peste 1.000 de fani pe aeroport, la Bucuresti. Au venit cu steaguri si fumigene, am cantat cu ei minute in sir. La noi a fost mai greu decat pentru Liverpool, pentru am jucat si in deplasare, am avut si o serie foarte lunga de penalty-uri... Performanta noastra a fost mai mare, am jucat si in deplasare (rade). Revenirea noastra a fost mai frumoasa. Glumesc, normal ca ei au ajuns in finala Champions League, noi abia in grupele Europa League, dar sunt amandoua niste reveniri de senzatie. Au ceva echipele astea care au culorile alb si rosu, ca reusesc reveniri spectaculoase. A fost frumos la Liberec, e un meci care merita sa fie urmarit si acum, poate invata sa creada mai mult si jucatorii actuali in fortele lor. A fost unul dintre cele mai dramatice meciuri pe care le-am jucat”, a declarat Adrian Cristea pentru Sport.ro.

