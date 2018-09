"A venit un domn in camasa si m-a intrebat daca sunt interesat sa ma duc! Nu l-am sunat niciodata!" Cum putea "Eroul de la Liberec" sa ajunga la MASCATI

9 ani au trecut de la momentul in care Florin Matache o califica pe Dinamo in grupele Europa League, dupa un meci nebun la Liberec, incheiat la penaltyuri.

Matache avea 27 de ani atunci cand devenea "Eroul de la Liberec" si o califica pe Dinamo la penaltyuri in fata lui Slovan, dupa o revenire de la 0-3 in tur.

Acum, portarul a implinit 36 de ani si mai evolueaza de placere. El joaca la Flacara Horezu, in liga a treia, precum si in nationala de minifotbal a Romaniei, alaturi de care a jucat finala EURO, pierduta in fata Cehiei.

Matache a declarat pentru ProSport si a dezvaluit cum a fost la un pas sa plece pe un cu totul alt drum.

Portarul a povestit ca, pe cand avea 18 ani, ar fi putut ajunge in trupele speciale.

"Din traditia familiei, tatal meu a lucra in Politie, a iesit la pensie. Viata m-a indrumat catre fotbal. Eram in lotul celor de la Astra si am iesit sa bem o cafea, avem 18 ani. A venit un domn in camasa, s-a prezentat si apoi m-a intrebat: "Te-ar interesa sa vii?". Am ramas masca. Mi-a dat o carte de vizita, dar nu l-am sunat niciodata. Ar fi fost interesant", a spus Matache.

Florin Matache a mai aparat de-a lungul carierei la Dinamo, Ceahlaul, Otopeni, U Cluj, Damila Maciuca, Ramnicu Valcea, Concordia Chiajna si Academica Clinceni.