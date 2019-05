FAZA ZILEI: Un fan Barcelona a luat-o RAZNA dupa infrangerea rusinoasa cu Liverpool. VIDEO

Fanilor Barcelonei nu le-a venit sa creada ca Liverpool a castigat cu 4-0.

Dezamagit de rezultatul final de pe Anfield, un fan Barcelona si-a distrus televizorul de suparare. Pe Tv rulau imaginile cu bucuria englezilor de la finalul partidei in care au dat de pamant cu Barcelona, scor 4-0, dupa 0-3 in tur.

In timp ce englezii jubilau, fanii Barcei erau in lacrimi. Barca n-a mai jucat finala Champions League din 2015, iar anul acesta era obiectivul principal. Catalanii raman cu titlul castigat deja anul acesta in La Liga.

