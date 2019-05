Liverpool l-a DOBORAT pe Messi! Starul Barcei a inceput sa planga in vestiar. Ce s-a intamplat dupa fluierul final

Leo Messi nu a putut fi consolat de coechipieri dupa eliminarea din Champions League.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Messi a inceput sa planga in vestar dupa infrangerea umilitoare cu Liverpool, 0-4, dupa 3-0 in turul semifinalelor Champions League. Visul lui Messi de a castiga Champions League e spulberat pentru al patrulea an la rand, perioada in care marea rivala din Madrid a castigat trofeul de trei ori la rand. Messi a irosit singura sansa mare de gol pentru Barcelona si a avut o prestatie slaba pe Anfield.



Messi, in lacrimi, lasat in urma de coechipieri

Imediat cum a ajuns in vestiar, Messi a inceput sa planga, scrie ziarul Guardian. Colegii au incercat sa-l consoleze, insa Messi nu s-a putut opri. Apoi a mers la testul antidoping, iar delegatia Barcei a plecat fara el la aerport.

Mai mult, Messi a fost aparat de bodyguarzi de furia fanilor Barcei in aeroportul din Liverpool.



"A fost o seara catastrofala pentru clubul nostru", a spus presedintele clubului catalan, Josep Maria Bartomeu.

Ernesto Valverde e pregatit pentru demitere. "Sunt convins ca vor urma intrebari legate de viitorul meu la acest club", a admis antrenorul Barcelonei.

Citeste si:

INCIDENT pentru Messi in aeroportul din Liverpool! Fanii Barcei s-au intors impotriva lui dupa eliminarea RUSINOASA din Liga

FAZA ZILEI: Un fan Barcelona a luat-o RAZNA dupa infrangerea rusinoasa cu Liverpool. VIDEO