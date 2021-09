Laurențiu Reghecampf, cadou special pentru Gigi Becali. Gestul făcut de antrenorul Craiovei

Fostul antrenor al FCSB-ului a dezvăluit că el a fost cel care le-a plătit clauzele de reziliere lui Toni Petrea și lui Neubert pentru ca aceștia să poată veni la FCSB, în iulie 2020.

„Vorbesc și cu Toni și cu Neubert. (Dacă a fost deranjat că cei doi au revenit la FCSB). Nu, păi eu i-am lăsat. Eu am plătit clauza lor de reziliere în Emirate. Eu am vorbit cu Gigi (Becali) și m-a rugat la momentul respectiv, că avea nevoie de Toni. Și Toni vorbise cu MM înainte pentru că era la momentul respectiv singurul antrenor care avea licența PRO. Am fost de acord pentru că ei își doreau să se întoarcă în România.

Eu am aranjat ca ei să revină în România. (Dacă și l-ar dori pe Thomas Neubert la FCSB). Nu. Toni are contract la FCSB. Eu am un preparator cu care lucrez de foarte mult timp, care a lucrat și împreună cu Tommy în Emirate, unde am lucrat cu toții împreună.

Bogdan Merișoran a lucrat și la echipa națională a României U21. Nu pot să spun că au același stil, dar se cunosc foarte bine. Tommy a decis să meargă la FCSB, eu am decis să îl țin pe Bogdan cu mine, dar relația dintre noi e acceași. Suntem prieteni, vorbim, ne sunăm. Nu am avut niciun moment în care să ne certăm sau să existe discuții contradictorii”, a spus Laurențiu Reghecampf la PlaySport.