Un fost jucător de la FCSB îi face „radiografia” lui Edi Iordănescu: „Un antrenor complet schimbat”

Edi Iordănescu traversează, probabil, cea mai bună perioadă din cariera sa de antrenor. Tehnicianul de 43 de ani a câștigat titlul alături de CFR Cluj în sezonul trecut, iar pe 18 august a preluat-o pe FCSB, vicecampioana din sezonul precedent.

Alex Bourceanu, fost căpitan al FCSB, a vorbit despre Edi Iordănescu, antrenor alături de care a colaborat în 2011, pe când acesta ocupa funcția de „secund” la clubul patronat de Gigi Becali, și l-a lăudat pe acesta pentru pașii importanți pe care i-a făcut în carieră.

„E un antrenor complet schimbat în bine. Are mai multe informații, are o experiență în plus de zece ani. Eu l-am avut antrenor acum zece ani, în 2011. De atunci a progresat foarte mult, a antrenat multe echipe, a câștigat titlul cu CFR anul trecut.

Am avut ocazia să merg acolo vinerea trecută și este extrem de informat și încearcă mereu să se dezvolte, să devină mai bun”, a spus Alex Bourceanu la PRO X, în cadrul emisiunii „Ora exactă în sport”.

În etapa a opta din Liga 1, FCSB a obținut cea mai clară victorie din istoria confruntărilor cu Dinamo, 6-0.

Cum arată cifrele contractului lui Edi Iordănescu cu FCSB

Edi Iordănescu va primi un salariu de 15 mii de euro pe lună la FCSB. Tehnicianul a semnat un contrat valabil până la finele acestui sezon (2021/2022). Dacă va câștiga titlul alături de roș-albaștri, Edi va încasa un bonus de 100 de mii de euro.