Ladislau Boloni (72 de ani), unul dintre cei mai importanți tehnicieni și jucători din istoria țării noastre, a alcătuit top 5 dedicat celor mai buni tehnicieni români.

Ștefan Kovacs, considerat cel mai bun antrenor român din istorie de Ladislau Boloni

Pentru Ladislau Boloni cel mai bun antrenor român din toate timpurile este legendarul Ștefan Kovacs, decedat pe 12 mai 1995 la vârsta de 65 de ani. În palmaresul său impresionant se găsesc, printre altele, două Cupe ale Campionilor Europeni cu Ajax Amsterdam (1972 și 1973).

Regretatul Emeric Ienei și selecționerul Mircea Lucescu ocupă amândoi, la egalitate, locurile 2 și 3 în ierarhia lui Boloni.

Angelo Niculescu, selecționerul care a calificat România la Campionatul Mondial din 1970, se află pe poziția a patra. Top 5 este completat de către Tiberiu Bone, mentorul lui Ladislau Boloni.

Boloni: „Pentru mine Kovacs este pe unu”

„Pentru mine Kovacs este pe unu. Aici am, pe urmă, o problemă grea, între Ienei și Lucescu. De aceea, îi pun pe amândoi cu medalia de argint. Performanța lui Ienei...eu cred că nimeni altul nu ar fi putut să extirpe așa de mult din echipa pe care o avea.

Ienei a fost un psiholog extraordinar! Îți dădea încredere 100%. Când te punea în echipă, deja erai 100% pregătit. Comportamentul lui, exigența lui era respectul.

Trebuia să-l respecți. Eu îți dau libertate de exprimare, tu dă-mi mie respect. Și, pentru acest lucru, aceasta gașcă pe care am format-o noi, acolo, cu diferite culturi, cu diferite capacități intelectuale... Ienei a fost un om deosebit. Mircea este un om foarte cult. De aceea mult, mai atent pe adversar. Pe lângă expresia adversarului. Tu, ca să te exprimi liber, trebuia să ai această limpede, eu îți dau această libertate.

Boloni: „Pe locul cinci îl pun pe mentorul meu, Tiberiu Bone”

Pe patru eu trebuie să spun, cu toate că am lucrat foarte puțin cu dânsul, el m-a chemat pentru prima oară la echipa națională, dar din cauza unui accident nu am putut fi prezent... Angelo Niculescu. El a spart gheața, el a dus naționala în Mexic și așa mai departe. Iar pe locul cinci îl pun pe mentorul meu, Tiberiu Bone", a declarat Ladislau Boloni, potrivit iamsport.ro.