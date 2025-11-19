România a încheiat o campanie de calificare cu emoții, clasându-se pe locul 3 în preliminariile World Cup 2026.



Recent, Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a lansat ideea că Ladislau Boloni ar fi singurul tehnician capabil să "salveze" situația și să redreseze corabia. Pus în fața acestei ipoteze, Boloni a reacționat imediat, considerând discuția total inoportună în acest moment critic.



"Începem să punem boii în spatele căruței? Asta nu e câștigător niciodată. Eu îmi doresc ca Lucescu să reușească pariul lui și să ducă la bun sfârșit acest baraj care ne așteaptă", a transmis Boloni, reafirmându-și susținerea pentru actualul selecționer.



Adversari de calibru la baraj



Fostul mare internațional a ținut să rămână optimist, invocând o vorbă a fostului său elev, legendarul Mario Jardel: "În fotbal totul e posibil".



Mircea Lucescu are o misiune infernală. După victoria de palmares cu San Marino, România așteaptă cu înfrigurare tragerea la sorți de joi. "Tricolorii" sunt blocați în urna a patra și vor înfrunta în semifinale un adversar de top, lista posibilelor oponente fiind una care dă fiori: Italia, Turcia, Ucraina sau Danemarca.

