Fotografia postată de Edi Iordănescu după dispariția lui Mircea Lucescu: „Cât o mie de cuvinte”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fotbalul românesc a pierdut un titan.

TAGS:
edi iordanescustefan kovacsMircea LucescuAnghel Iordanescu
Din articol

Mircea Lucescu s-a stins din viață marți seară, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență din București, din cauza complicațiilor unui infarct miocardic acut.

Sicriul său a fost depus pe Arena Națională, unde sute de suporteri, foști jucători și personalități din sport i-au adus un ultim omagiu.

Fotografia postată de Edi Iordănescu după dispariția lui Mircea Lucescu

La o zi distanță de tragica veste, Edi Iordănescu, fost selecționer al României, a transmis un mesaj emoționant pe Facebook, alături de o fotografie în care apar Anghel Iordănescu, Mircea Lucescu și Ștefan Kovacs. 

„O poză cât o mie de cuvinte…Câtă istorie, câtă forță, câtă identitate în spatele fiecăruia. Pentru mine… CEI MAI MARI. Ar mai fi un nume, dar nu am avut privilegiul să-l prind. Doi s-au dus… și parcă erau nemuritori. Unul după altul, într-un timp nedrept de scurt. Sunt norocos. Sunt privilegiat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut onoarea să îi cunosc. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu că tata este încă lângă mine. Fotbalul românesc nu pierde doar valori… ci, încet, pare că își pierde și identitatea. Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris Edi.

Programul funeraliilor lui Mircea Lucescu

Miercuri, începând cu ora 17:00, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională. 

Accesul publicului a fost permis printr-un circuit controlat, special amenajat pentru a asigura fluiditatea vizitatorilor. La ora 18:00 a avut loc prima slujbă de priveghi în incinta stadionului.

Joi, între orele 10:00 și 20:00, Arena Națională va găzdui un pelerinaj public. Toți cei care l-au admirat pe fostul selecționer sunt invitați să îi aducă un ultim omagiu.

Vineri va avea loc ultima zi a ceremoniilor. Cortegiul funerar se va deplasa către Biserica Sfântul Elefterie, unde slujba de înmormântare va începe la ora 10:00. Participarea va fi însă limitată la familie și invitați apropiați.

Înmormântarea va avea loc apoi la Cimitirul Bellu. Ceremonia va începe la ora 12:20, iar momentul înhumării este programat pentru 13:10 și va fi precedat de onoruri militare. Conform dorinței familiei, accesul publicului larg în incinta cimitirului va fi restricționat.

Publicitate
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!